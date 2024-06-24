被木村拓哉在IG打卡的「佳德鳳梨酥」，讓台灣鳳梨酥再掀一波話題！近日木村拓哉在IG發布限時動態，手拿著台灣「佳德鳳梨酥」，還附上文字「これ、やばい」大讚台灣鳳梨酥不得了。以往只要節日都會排隊買爆的鳳梨酥，現在又讓人集體朝聖。不只有「佳德鳳梨酥」，這次窩客島再推你5間經典必買鳳梨酥，不管是買來當伴手禮、還是自己當零嘴吃，通通要收藏。







台北 佳德鳳梨酥：金賞獎必吃鳳梨酥

早在木村拓哉加持以前，「佳德」就是許多人過年過節必買的經典鳳梨酥，大節日前更是要早上七八點就有許多粉絲排隊朝聖。佳德鳳梨酥主打皮薄餡多，並且更獲得「第一屆台北鳳梨酥文化節」金賞獎肯定，此外還有「蔓越莓鳳梨酥」創意口味吃法，也是粉絲們一定會買的人氣口味。





▲圖片來源：「寶貝小飄」於窩客島分享之文章。



台北 犁記：送禮必買鳳梨酥

同樣是排隊名店的「台北犁記」，位在松江南京捷運站附近，每年中秋節前後都大排長龍。除了經典的月餅、蛋黃酥之外，超人氣「犁記鳳梨酥」也是粉絲們排隊必買的經典點心，強調酥鬆、吃得到奶香味的餅皮，搭配特選冬瓜、鳳梨醬，就是台北人送禮最愛的經典風味。





▲圖片來源：「哈利王美食小當家」於窩客島分享之文章。

板橋 小潘蛋糕坊：全台最好吃的鳳凰酥

新北板橋「小潘蛋糕坊」比起名店完全不遜色，不只是在地人排隊買，就連外地遊客也要專程朝聖。「小潘蛋糕坊」不只鳳梨酥一定要吃，還有加入鹹蛋黃的「鳳凰酥」更是老饕搶著買，被譽為是「全台灣最好吃的鳳凰酥」，讓人吃過都狂讚超涮嘴。





▲圖片來源：「布咕布咕」於窩客島分享之文章。



基隆 李鵠餅店：百年老字號鳳梨酥

基隆老字號鳳梨酥「李鵠餅店」，是建立於清朝光緒年間的百年老店，地點鄰近基隆廟口商圈，也成為許多人造訪基隆一定會吃、一定會買的伴手禮之一。李鵠餅店的鳳梨酥保留了復古的圖案文字視覺，內餡也是經典的「冬瓜+鳳梨」雙醬，保留經典鳳梨酥風味。





▲圖片來源：「芬恩Finn」於窩客島分享之文章。



微熱山丘：夯遍海外土鳳梨酥

台灣之光鳳梨酥一定有它！「微熱山丘」與傳統鳳梨酥不同，使用台灣土鳳梨打造酸甜、有纖維口感的鳳梨酥內餡，並且設計成像是金條的長方體造型，更加討喜。近年微熱山丘夯遍國內外，不只日本人來台灣愛買，微熱山丘也插旗COMPUTEX電腦展等國際大型活動，讓更多人看見台灣鳳梨酥。







佳德鳳梨酥 營業資訊

地址：台北市松山區南京東路五段88號

電話：02-8787-8186



台北犁記 營業資訊

地址：台北市中山區長安東路二段67號

電話：02-2506-2255



小潘蛋糕坊 營業資訊

中正店

地址：新北市板橋區中正路135巷11-1號

電話：02-2969-2803



和平店

地址：新北市板橋區和平路51號

電話：02-2963-8879



李鵠餅店 營業資訊

地址：基隆市仁愛區仁三路90號

電話：02-2422-3007



微熱山丘 營業資訊

門市查詢：https://walkr.tw/u24SVaIi