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大巨蛋票根不要丟！台鋼雄鷹大巨蛋首戰2萬球迷觀戰，憑票根享「日本高知旅遊」專屬$3380超值優惠。

2024-06-25 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：燦星旅遊 人氣：192
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編輯 張人尹

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大巨蛋的第一場棒球賽在6/22由台鋼雄鷹對上中信兄弟，這場比賽不僅吸引了超過兩萬名球迷，創造了台鋼雄鷹隊史觀眾新高，還與燦星旅遊合作，為球迷提供了一次難忘的旅遊優惠。球迷只需持6/22比賽票根，即可在7月6日前報名參加前往日本高知的旅行團，享受高達$3,380的折扣。
台鋼雄鷹X燦星旅遊 大巨蛋首戰優惠 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

在這場具有歷史意義的比賽中，台鋼雄鷹不僅展現了球隊的實力，也與燦星旅遊合作舉辦了「鷹象大戰」，邀請了眾多嘉賓包括航空公司代表、旅遊業者及媒體等，共同見證這場精彩的對決。活動中，日本高知縣觀光振興運動部主查涉谷裕大先生親自到場，與吉祥物黑潮君一同互動，向台灣球迷介紹高知的魅力，並進行了一系列的文化交流活動。
台鋼雄鷹X燦星旅遊 大巨蛋首戰優惠 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

對於參與這場盛大比賽的球迷，燦星旅遊提供了一項特別優惠，凡持有6月22日比賽門票的球迷，於7月6日前報名前往日本高知的旅遊行程，即可享受高達$3,380的折扣。這項優惠不僅讓球迷有機會以更實惠的價格親身體驗高知的自然美景和文化特色，也是對球迷熱情支持的一種回饋。
台鋼雄鷹X燦星旅遊 大巨蛋首戰優惠 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

 

台鋼雄鷹X燦星旅遊 大巨蛋首戰優惠

活動期間：7月6日前
活動方式：凡持有6月22日比賽門票的球迷，於7月6日前報名前往日本高知的旅遊行程，即可享受高達$3,380的折扣。

 

 

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