不能不知道的台南在地甜點，在地甜點店都大推的三間在地人甜點店、再加碼一間韓國姐姐人氣馬卡龍店。為了讓更多甜點控可以發現台南好吃的的甜點，這一次要特別推薦台南小巷弄中隱藏版咖啡甜點店，要讓喜歡台南甜點的甜點控、品嚐到最好吃的台南在地甜點。







布丁控一定要來山洞咖啡

位於開山路的山洞咖啡、給人的第一印象就像是來到世外桃源，在這咖啡館安靜的喝杯咖啡，品嚐甜而不膩的焦糖香草釀布丁，這裡的焦糖香草釀布丁是讓布丁控指定必吃甜點，使用100%日本四葉十勝牛乳和馬達加斯加香草製成，奶香醇厚，焦糖甜度適中，沒吃過別說自己是甜點控。



山洞咖啡shandong

地址：台南市中西區開山路52巷3號2樓

電話： 0902-397-059





水果甜點控一定會愛IBT Coffee

IBT Coffee在台南是十分有人氣的「蛋糕」咖啡店，店內的風格設計會讓人不小心忘記他們家的蛋糕超強的，也是少數有提供全蛋糕的咖啡館，並且蛋糕體特別使用日本鑽石低筋麵粉製作，搭配使用日本四葉北海道十勝奶霜製作的蜂蜜奶霜，風味獨特。並且還會針對季節推出季節限定水果蛋糕、是在地人的首選蛋糕咖啡店。



IBT Coffee

地址：台南市中西區開山路122巷54號

電話：06-221-4559





司康控不會錯過的任事咖啡

位於西門路二段的任事咖啡以手工司康聞名，使用法國愛樂薇發酵無鹽奶油，奶油的香氣非常誘人。店內提供多種口味，如伯爵茶、巧克力、葡萄乾和蔓越莓手工司康，司康加熱後口感外酥內濕潤，不加熱口感紮實綿密，吃一口就會喜歡，其中又以伯爵茶司康最搶手，伯爵茶的茶香，與司康奶油的奶香，搭在一起真的很像伯爵奶茶，越嚼越香。



任事咖啡

地址：700台南市中西區西門路二段136巷5號





加碼推薦 韓國姐姐的溫點馬卡龍

位於樹林街的溫點以豐富多樣的韓式馬卡龍聞名，生長於韓國的創辦人，不定期發想新口味，並以減糖配方、美國杏仁粉、法國愛樂薇發酵無鹽奶油製作出各式口味的厚內餡，每顆都有不同層次的變化、味道層次豐富，是許多台南馬卡龍控最喜歡必吃的馬卡龍甜點店。



溫點Warmplace

地址：台南市東區樹林街一段197號

電話：06-208-4469

