想紓壓療癒身心不只一種選擇，趁著夏季的到來，把握週末假期和朋友出遊也能CHILL一夏吧！不過，討論出遊地點總會讓人傷腦筋，安排行程難免會想要跋山涉水，甚至體驗都市潛水或戶外豪華露營等不同的體驗。這次滙豐精選6間頂級飯店、4間特色樂園及潛水體驗，不僅讓你在玩樂時享受優惠，更能紓解平日的壓力。接下來，跟著滙豐的腳步，一起展開愉悅的旅程吧！



巧虎夢想樂園

全台首家以探索海洋為主題，擁有五大場域，融合了六大教育目標。在這裡可以盡情的在樂園中跑跳、動腦體驗。此外，樂園的亮點是「海洋世界舞台」，每月會推出不同劇場主題，包括小壽星生日會和巧虎、琪琪雙偶派對秀、還提供生日派對劇場專案，替你創造難忘的回憶。





官方網站請點我！

地址：桃園市中壢區春德路103號

優惠期間：2024/1/1~2024/12/31

刷滙豐銀行信用卡 享純入園門票(大人/小孩)9折優惠



遠雄海洋公園

一踏入海洋公園，你便能感受到藍天、白雲、森林、和海洋的自然風光。背倚海岸山脈，森林資源豐富，散發著植物特有的芬多精。浩瀚的太平洋一覽無遺，含有大量負離子的海風輕輕吹拂，舒緩都市生活的壓力與忙碌。這裡讓你在呼吸間尋找心靈的沉澱，並在歡樂中展現最燦爛的笑容，身心與自然達到平衡，獲得最佳的休憩與再出發的能量。





除了既有的園區外，更推出全新的美人魚劇場「印度洋心之旅」為全台唯一有燈光舞台效果的水中表演，海洋公園投資百萬再升級劇場，嶄新的美人魚新秀將帶給你視覺和聽覺的全新享受。



官方網站請點我！

地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村福德189號

優惠期間：2024/1/1~2024/12/31

刷滙豐銀行信用卡 現場票亭購買門票，享全票優惠價820元/張（原價990元/張）



九九峰動物樂園

靠近南投草屯的亞洲最大鳥園，可以近距離和動物互動接觸，甚至可以餵食體驗和觀賞動物大遊行，在這裡可以觀察許多種類的動物，走累了還能到有鹿咖啡休息一下，享受蒼穹環抱美好山林。





官方網站請點我！

地址：南投縣草屯鎮富頂路一段⼀段726巷99號

優惠期間：2024/1/1~2024/12/31

刷滙豐銀行信用卡 購買當日成人票，贈美式咖啡兌換券乙張(原價100元)，可更換同價位飲品



潛立方旅館

全球首創結合住宿與室內深潛體驗的主題飯店。飯店內有深達21公尺的潛水泳池，並規劃為五種不同深度，非常適合初學者體驗、訓練及水性熟悉。此外，這裡更是專業且安全的室內潛水場域，不用外出到大海就能體驗內太空的世界，讓你在忙碌的城市生活中隨時擁抱深藍的寧靜。





官方網站請點我！

地址：台中市西屯區安和西路69號1樓

優惠期間：2024/1/1~2024/12/31

刷滙豐銀行信用卡

1. 享「PADI Freediver自由潛水員」、「PADI Open Water Diver開放水域潛水員」課程折抵1,000元

2. 享「體驗水肺潛水」或「體驗自由潛水」9折



峇嵐杉丘

坐落於壯麗的山區的峇嵐杉丘，是喜愛戶外旅遊的天堂，園區內有廣闊的森林步道、山地自行車道和自然觀察點，讓你能夠全身心地投入自然的懷抱。豪華的露營住宿設施融合現代舒適與自然美景，為你提供放鬆的環境。當地餐廳供應由有機食材製作的美食，為你的旅程增添美味。無論是尋求冒險還是放鬆，相信你能在大自然中找到心靈的寧靜。





官方網站請點我！

地址：南投縣魚池鄉文正巷2之6號

優惠期間：2024/1/1~2024/12/31

刷滙豐銀行信用卡 訂房享官網價95折



義大皇家酒店

位於台灣高雄坐擁壯麗的山海景色的休閒與奢華的五星級度假飯店。內有多間高級餐廳、頂級水療中心、室內外游泳池及完善的健身設施，一次滿足旅客的各種需求。義大世界購物廣場與遊樂園近在咫尺，讓您在享受豪華住宿之餘，也能盡情體驗購物與遊樂的樂趣。這裡是家庭、情侶以及商務旅客的理想選擇，讓每一次住宿都成為難忘的回憶。





官方網站請點我！

地址：高雄市大樹區學城路一段153號

優惠期間：2024/1/1~2024/12/31

刷滙豐銀行信用卡 於義大皇家酒店官網訂房

輸入專案代碼「NHSBC2024」，享輕旅行專案93折



享沐時光莊園渡假酒店

歷史痕跡的苗栗苑裡素有「藺草原鄉」等美譽，坐落於山林之間的泡湯度假酒店，讓你能夠待在房內輕鬆享受泡趟樂趣。此外，還有許多設施如餐廳、咖啡廳、戶外露臺、遊戲及閱讀區等，讓你輕鬆享受快樂的休憩時光。





官方網站請點我！

地址：苗栗縣苑裡鎮錦山八鄰8-1號

優惠期間：2024/1/1~2024/12/31

刷滙豐銀行信用卡 電話預約

享週日~週四贈無酒精飲品兌換券(依照房型人數提供)



溪頭米堤大飯店

坐落於南投山上的歐式城堡建築，鄰近溪頭森林遊樂區。這裡擁有高濃度的負離子與芬多精，空氣十分清新。當你走進酒店彷彿置身於歐洲，洛可可風格建築令人嘆為觀止，宛如步入一幅浪漫的畫卷。您也可以在山林間體驗山泉水游泳池的清涼，無論是放鬆身心還是探索自然，這裡都是理想的度假選擇。





官方網站請點我！

地址：南投縣鹿谷鄉米堤街1號

優惠期間：2024/1/1~2024/12/31

刷滙豐銀行信用卡 於溪頭米堤大飯店官網訂房

享平日一泊二食雙人房(一大床)優惠價6,400元



七星潭水上明月海景渡假旅店

HotelMoon 水上明月，法式及洛可可的華麗渡假風格，走進建築物裡會發現琉璃彩繪的鍛造大門、60 度環繞刻畫宮殿穹頂壁畫等，隨處都可感受中世紀歐洲度假氛圍。你也可以漫步欣賞海灣壯麗與太平洋海灣，聽著海濤的澎派和微浪時鵝軟石獨特的滾動聲，一切盡是如此的自然，並可好好撫慰疲憊身心。





官方網站請點我！

地址：花蓮縣新城鄉七星街58號

優惠期間：2024/1/1~2024/12/31

刷滙豐銀行信用卡 於七星潭水上明月海景渡假旅店官網訂房

享一泊三食專案(早晚餐+下午茶)房型升等



劍湖山渡假大飯店

靠近台灣咖啡的故鄉_雲林縣古坑鄉，緊鄰佔地60公頃劍湖山世界主題樂園，飯店貼心提供健身房、三溫暖、兒童故事屋及兒童遊戲室等多項休閒設施，在這裡應有盡有保證讓你能徹底放鬆心情，享受悠閒好時光，無論旅遊住宿、渡假及會議都能擁有最High的極致享受。





官方網站請點我！

地址：雲林縣古坑鄉67之8號

優惠期間：2024/1/1~2024/12/29

刷滙豐銀行信用卡 電話預約平日(週日~週四)

1.享官網定價48折

2.享壽星生日當月官網定價38折



更多滙豐銀行信用卡刷卡優惠資訊說明請點我！



謹慎理財 信用至上

滙豐銀行信用卡循環信用利率：5.68%～15.00%，循環利率基準日104年9月1日。每筆預借現金手續費為新臺幣100元+預借現金金額x3.5%；其他費用請洽滙豐銀行網站查詢。