最近在日本，有一家車站內的便當店引起大家的討論。原因就在於它的海鮮便當非常划算。滿滿的鮪魚生魚片、漬鯛魚、清蒸蛤蜊，竟然只要不到2,000日幣！甚至，交通易達性也高，不需要特地跑大老遠。如果你準備去東京自由行，千萬不要錯過！

SAKANA BACCA：生魚片便當

引發大家關注的生魚片便當出自「SAKANA BACCA」，在東京有許多分店，在車站附近的包含有在東京車站地下1樓、丸之內線入口附近的「Gransta店」、亰葉Street附近的「Gransta東京店」這2家分店。除此之外，也推薦位在品川Ecute的分店。這款生魚片便當叫做「東京Chirashi」，一份只要1,580日幣，含稅。原先是每周五六日限定的便當，但最近在平日也能買到！







SAKANA BACCA：其他品項

除了東京Chirashi以外，SACANA BACCA 店內也有提供其他品項，包含散壽司和鮮魚碗裝散壽司等。碗裝散壽司共有鮪魚、鮭魚和綜合3種口味。散壽司便當也很不得了，一年曾經賣出超過5萬個。另外，除了新鮮的生魚壽司便當，店內同時也有販售一般包含玉子燒和整片魚肉的西京海苔便當。由於食材非常新鮮，建議你可以和親朋好友，購買不同的口味，品嚐不同的海鮮。







■分店資訊

GRANSTA 丸之內店

地址：東京都千代田區丸之內1-9-1 JR東日本東京站車站內内地下1F剪票口外

營業時間：08：00～22：00



GRANSTA 東京店

地址：東京都千代田區丸之內1-9-1JR東日本東京車站站內 GRANSTA東京1F

營業時間：08：00～22：00；日08：00～21：00



品川 Ecute店

地址：東京都港區高輪3-26-27 Ecute 品川1F

營業時間：09：00～22：00；日09：00～20：30