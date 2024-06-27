夏天來了，也到了香甜多汁的桃子盛產季節！日本著名的法式甜點店「PÂTISSERIE PINÈDE」以結實飽滿的桃子為主題，於7月1日推出桃子嘉年華。光看外觀就讓人垂涎欲滴的誘人桃子甜點一齊登場，夏季獨家限定，錯過就要等明年了！

PÂTISSERIE PINÈDE桃子甜點盛宴華麗登場

甜美多汁的季節限定桃子甜點登場，其中備受關注的就屬累計銷售超過5萬個的「整顆桃子蛋糕」，不僅豪邁地使用整顆桃子，就連外觀也像一顆桃子，每年都會收到顧客大量的詢問，是只在這裡才能嘗到的絕妙滋味；另外，還有清爽系的「桃子杏仁豆腐」、口感輕盈的「桃子輕乳酪」等，一次享盡當季桃子的美味，是夏季限定的風味。







整個桃子蛋糕（まるごと桃のケーキ）

今年再次登場的人氣商品，使用了整顆日本產的桃子製成。將桃子的種子挖出後，填入了卡士達醬及鮮奶油混合的外交官奶油，再覆上散發迷人香氣的清爽檸檬果凍，凸顯桃子的美味。柔軟多汁的桃肉與細膩的奶油相得益彰，散發滿滿的幸福滋味。



販售日期：2024 年7月1日〜8月31日

價格：870日幣（含稅）







桃子杏仁豆腐（桃の杏仁豆腐）

使用了新鮮的時令桃子，搭配細膩的杏仁豆腐及香氣迷人的檸檬果凍，再以橙皮點綴。柑橘的清爽風味為這道甜品增添了一抹亮點，即使在炎熱的夏天也能讓人感到清爽。



販售日期：2024 年7月1日〜8月31日

價格：560日幣（含稅）







季節奶油蛋糕 桃子（季節のショートケーキ 桃）

鬆軟的海綿蛋糕中加上一層卡士達醬與鮮奶油一層桃子，蛋糕上方再以大塊的桃子作為裝飾。鮮奶油的柔和甜味與多汁的桃子完美融合，每一口都能感受到輕盈甜美的絕妙口感。



販售日期：2024 年7月1日〜8月31日

價格：590日幣（含稅）







桃子輕乳酪（桃のレアチーズ）

在輕盈乳酪蛋糕上點綴日本產的桃子及桃子果凍，打造層次風味的爽口甜點！輕乳酪的入口即化的口感與濃郁風味，配上桃子的酸甜滋味與果凍的Q彈口感，一次帶來豐富的味覺享受，獨特滋味只在夏季才能嚐到！



販售日期：2024 年7月1日〜8月31日

價格：540日幣（含稅）







販售地點：日本各地PÂTISSERIE PINÈDE店舖

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