

法國著名的鑄鐵鍋品牌Le Creuset這次攜手全球風靡的「寶可夢」，打造琺瑯鑄鐵廚具及廚房用品等，將於2024年7月17日起，依序在日本及亞洲7個國家、地區，以及澳洲及南非上市。獨家設計讓人好想全部帶回家收藏！

Le Creuset x 寶可夢！童趣未泯餐廚用品登場

男女老少的萬用做菜好夥伴Le Creuset，擁有跨越世代、跨國界的粉絲，是許多熱愛下廚者夢寐以求的廚具之一。這次攜手同樣受到世界各地大人、小孩所喜愛的寶可夢，以寶可夢為元素，打造融合了永恆魅力、全新設計及繽紛色彩的精選廚具系列，值得粉絲將整套帶回家！





此外，家裡有小孩的話，也適合與小孩一起體驗下廚的樂趣，也能透過不同的餐具，引發共同話題，是款具功能性，又充滿魔幻魅力的獨特廚具。

「寶可夢收藏系列」將分為第一彈和第二彈推出，以寶可夢及精靈球等為靈感打造各式各樣吸引目光的實用餐廚用具！

寶可夢Cocotte Every 18 Nectarb（ポケモン ココット・エブリィ 18 ネクター ）

這款鍋子以象徵皮卡丘的鮮豔黃色為底色，鍋身印有公皮卡丘的尾巴，鍋蓋上則有精靈球風格的浮雕，並配有彩虹閃耀的旋鈕，同樣以精靈球妝點。







寶可夢Marumit 22cm Shiny Black（ポケモン マルミット 22cm シャイニーブラック）

這款鍋子採漆黑的底色，為無漸層的純色設計。鍋蓋上以線條藝術描繪了23隻寶可夢及4種精靈球，旋鈕同樣採用了彩虹閃耀的設計。







寶可夢經典水壺（ポケモン ケトル・クラシック ネクタ）

這款附有笛音的鋼製琺瑯水壺「EOS（Enamel on Steel）」，上面印有排列奔跑中的皮卡丘剪影。水壺採用象徵電屬性的鮮豔黃色，旋鈕則是彩虹閃耀的設計。







寶可夢馬克杯（5個）(ポケモン スタッキング・マグ )

可以層層堆疊的馬克杯上印有妙蛙種子、小火龍、傑尼龜、皮卡丘及卡比獸的剪影，更依照寶可夢的色系作為杯子的底色（棕櫚綠、橙色、藍色、黃色、藍鈴紫），容量為200ml。馬克杯的另一亮點就屬內側印有的精靈球圖案，帶給使用者小驚喜。







寶可夢餐具套組 精靈球（ポケモン テーブルウェア・セット モンスターボール）

以精靈球為造型的餐具套組，最底層為一個直徑25公分的白色盤子、上方在擺上一個模仿精靈球紅色部分形狀的盤子以及一個模仿精靈球中心按鈕的小圓碟，可分開使用。此外，這款餐具組還暗藏玄機，當你取下紅色盤子時，白色盤子上會出現皮卡丘的剪影！



Pokémon Collection販售日期：第一彈2024年7月17日起販售地點：日本各大Le Creuset店舖、網路購物通路等