2020年首次合作時引起了極高討論度的SABON Ｘ GU聯名商品，時隔4年，終於復刻！本次聯名的產品包括：迎來10週年的磨砂洗面乳「臉部純淨磨砂膏」，去年進化到第二代的「沁心薄荷頭皮磨砂膏」、更加進化的「身體磨砂膏」和茉莉花語磨砂膏。除此之外，能使夏天的肌膚更加涼爽潤滑的套組也限量發售！





凡購買含指定產品滿8,000日圓以上的顧客，將獲贈「GU製 SABON LOGO髮帶」一個，數量有限，送完為止。這款印有SABON LOGO的薄荷色髮帶，採用了含薄荷成分的材質，具備接觸涼感和抗菌防臭處理，使用者在夏季也能感到涼爽舒適。非常推薦在使用磨砂洗面乳時配戴。活動的指定商品包含：二合一臉部純淨磨砂膏（200mL）5,060日圓（含稅）/（60mL×3瓶）5,170日圓（含稅）、沁心薄荷死海鹽頭皮磨砂膏（300g）5,390日圓（含稅）、茉莉花語身體磨砂膏（600g）6,380日圓（含稅）/（320g）4,290日圓（含稅）、薄荷系列的所有商品（共7種）。贈品僅限SABON直營門店及官方線上商城，在GU沒有。





SABON：二合一臉部純淨磨砂膏

二合一臉部磨砂系列正式在2024年迎來上市10周年。細緻的奶油狀泡沫溫柔包覆肌膚，來源於荷荷巴的細緻磨砂顆粒也將按摩肌膚，可以去除老廢角質和毛孔汙垢，柔嫩皮膚。香氣以薄荷為主，特別適合早上使用。







SABON：沁心薄荷死海鹽頭皮磨砂膏

如果追求美髮，首先要注重頭皮護理。SABON 的第二代「頭皮磨砂膏」蘊含豐富礦物質，其中的死海鹽具有深層清潔效果，能有效去除毛孔污垢和阻塞，讓頭皮健康。死海鹽和有機薄荷能使油膩的頭皮清爽潔淨，並且柔順頭髮。推薦可以每週使用2次，進行深度的頭皮SPA。







SABON：茉莉花語身體磨砂膏

自1997年誕生以來，SABON的「身體磨砂膏」一直在刷新暢銷紀錄。經過27年，這項商品依然歷久彌新。茉莉花語採用死海鹽油處方，使肌膚變得光滑透亮。全新配方中加入了「精細級死海鹽」，大小兩種粒子的死海鹽可緊密貼合肌膚，去除粗糙和暗沉的老廢角質。此外，這款產品還混合了3種精選有機植物油，可以使皮膚柔滑緊緻。推薦每週使用2次。







SABON：薄荷套組

本次活動限定的薄荷套組也同步於2024年6月14日限量發售。這個系列添加了薄荷和其他清涼成分，涵蓋身體、臉部和頭髮等部位的護理。全套組共7巷商品，包含：沐浴油 300mL 3,740日圓（含稅）、身體磨砂膏 320g 4,730日圓（含稅）、身體凝膠 200mL 4,840日圓（含稅）、香水 30mL 4,290日圓（含稅）、手部凝膠 30mL 1,760日圓（含稅）、面膜 125mL 6,270日圓（含稅）和無泡洗髮露 200mL 3,520日圓（含稅）。







GU：薄荷居家服

除了SABON有推出商品以外，GU也在SABON的建議下，開發出涼感居家服。這套居家服使用了蘊含薄荷成分的素材，觸感滑順柔軟，此系列具有夏季最受歡迎的涼感、抗菌及防臭功能。要注意的是，這套居家服只在GU提供購買，在SABON店內沒有喔。薄荷睡衣 （包含短袖和長褲），全3色，2,990日圓（含稅）、薄荷雙穿居家洋裝，全3色，2,990日圓（含稅）、薄荷髮帶，全3色，990日圓（含稅）。

