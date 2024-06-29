如果你開始想要往東京近郊，開發新的旅遊路線，那一定要選擇橫濱！橫濱和東京比起來，地方更大，價格也比起東京更加便宜。這次要介紹的高CP值旅館「橫濱 comento 關內」位在絕佳的蛋黃區，距離大型體育場館非常近，也能列入看演唱會的住宿清單！最重要的是，館內還有附設大浴池和桑拿房，有助於緩解行旅的疲勞！

橫濱 comento 關內

橫濱 comento 關內 就位於橫濱大型體育場館BUNTAI的旁邊，不只如此，步行6分鐘可抵達橫濱球場，便於觀看演唱會和棒球比賽。如果對於演唱會和體育賽事沒有興趣，飯店本身距離熱門景點「橫濱中華街」也不遠。每晚房價在2人入住雙人房的情況下，最低每晚只要4,600日圓（相當於台幣1千5）起，CP值非常高。不只如此，由於2024年4月才開幕，館內設施都還非常嶄新，不怕遇到發霉或煙味。







橫濱 comento 關內：客房

橫濱 comento 關內 房型眾多，共有11種房型，其中有些客房內有上下舖的高架床。如果是情侶或夫妻出遊，建議可以選擇雙人床房。如果是好友出遊，建議可以選擇有2張高架床、4張床位的房型，非常有畢業旅行的氛圍。如果預算比較充足的話，最推薦的房型則是寬敞雙床房，每晚2人入住最低每人只要6千日幣。







橫濱 comento 關內：公共桑拿房

只要入住，不管選擇什麼房型，都可以免費、自由進出大浴池和桑拿房。大浴池的使用時間為每天15：00～隔天的凌晨01：00、早上06：00～10：00。中間的時段為清掃時間，不可使用。桑拿房的使用時間和大浴池相同。需要注意的是，由於橫濱 comento 關內 部分促銷方案的入住時間較晚，為晚上20：00，建議可以排完一整天的行程，在辦理入住，並且至少住2天，才有時間享受公共設施喔。







橫濱 comento 關內：餐廳

館內也有附設餐廳。餐廳也提供早餐。早餐用餐時間為6:30～10:00（最後入場時間9:30）提供的餐點包含：沙拉吧、水果吧。水果吧的水果包含：柳橙、奇異果、綜合莓果等。西式料理則包含特製蝦湯、炒蛋、培根。日式料理則有烤魚、納豆、白米、雜糧飯、味噌湯等。飲品則包含咖啡、紅茶、牛奶；蔬果汁和柳橙汁等。







■飯店資訊

飯店名稱：Hotel Comento 橫濱關內

地址：神奈川縣橫濱市中區不老町2-7-2

交通方式：JR關內站南口徒步5分鐘、橫濱Metro伊勢佐木長者町站徒步4分鐘

官方網站

