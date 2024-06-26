你知道有些星巴克推出的品項，在日本星巴克的直營門市反而是買不到的嗎？日本星巴克和飲料大廠 SUNTORY 合作，聯手研發出清爽的果汁系列，限定於7-11上市！如果你正準備好要飛日本，便利超商可不要只逛 LAWSON 或全家！看到7-11一定也要手刀衝進去！

星巴克ＸSUNTORY：ME MOMENT

ME MOMENT 系列結合了茶和果汁，最方便的是，包裝是寶特瓶，就算一時喝不完，也能放在包包裝帶走。不只口味鮮美，包裝設計色彩鮮明、光看著就能使人心情愉悅，以晴朗的藍天為背景，輕鬆拍出獨屬於你的網美照，留下日本遊的夏日回憶。瓶身的插圖以多種水果穿插，交織出夏日感，透明的彩色標籤搭上星巴克顯眼的LOGO，更是搶眼。







星巴克ＸSUNTORY：檸檬茶

清新的檸檬與白葡萄汁混合，不只如此，同時也散發著金柚的淡淡香氣。充滿夏季風情的柑橘也為整體帶來清爽的口感。



■商品資訊

商品名稱：星巴克 ME MOMENT 檸檬茶

價格：168日圓，不含稅

容量：500毫升

保存期限：10個月





星巴克ＸSUNTORY：熱帶水果茶

熱帶水果茶結合了蘋果、桃子汁與洛神花茶，同時更以西瓜、山竹等熱帶水果，增添香氣，整體風味揉合了清新的酸味和輕柔的甜度。不含咖啡因，所以容易心悸的人也能安心飲用。由於保存期限差不多有10個月，如果喜歡，也可以考慮多買幾罐帶回台喔！



■商品資訊

商品名稱：星巴克 ME MOMENT 熱帶水果茶

價格：168日圓，不含稅

容量：500毫升

保存期限：10個月