雙連站甜點新開店！位於捷運中山站和雙連站之間，沿著心中山線型公園周邊和赤峰街商圈，隱藏各類型特色小店、咖啡廳，是許多年輕人、文青最愛逛街首選地。這次，在巷弄中有一間以調皮、偷偷吃為主打的可頌潮牌「Creaminal」悄悄開幕，為大家獻上全新概念的「包裹式可頌」，有甜、有鹹、還有冰品，繼韓國扁可頌風潮後再掀新話題，體驗不一樣的可頌魅力。







Creaminal店鋪以奢華可頌與犯罪概念為主題，家具設計如大膽橘色拼裝椅凳和圓形桌面，穿透設計與裝潢展現出框架突破的精神，展現出獨特的藝術氛圍和潮流感。。店內空間處處可見IP角色「偷偷」與「夸頌」的蹤影，他們藏匿各個角落，為空間增添故事性與趣味。店中有一幅由台灣動畫團隊製作、獲得倫敦設計動畫大獎鉑金獎的動畫，巨大的螢幕由八個不同大小的顯示器組成，展現動態且吸引人的視覺效果。







以法文可頌音譯為「夸頌」，製作上嚴選法國麵粉和奶油，經過三桿三折，九層工藝，耗時三天才完成的全新「包裹式可頌」，包含甜點系「顯眼夸頌」、鹹甜熱壓「經典眼睛夸頌」、奢華熱壓「凝眼夸頌」三大系列，外酥脆、內軟Ｑ的滋味讓人吃一口就愛上。







每一款口味都極具特色，有屏東檸檬和南部鳳梨製成「盛夏檸檬凝乳夸頌」；鳳梨和蘋果慢火熬煮兩小時的「日光土鳳梨夸頌」；帶有濃厚蘭姆酒香的「微醺栗子萊姆夸頌」則是像法國經典甜點致敬。還有法國72%苦甜法芙娜巧克力、小山園抹茶等甜口味。開幕期間，六月底前加入LINE好友享顯眼夸頌，外帶買三送一。



Creaminal眼睛可頌 店家資訊

鹹食「經典眼睛夸頌」則是有黑金松露牛腱、爆炒辣香豬肉、濃香青醬嫩雞口味，每一款可頌經過熱壓後更佳酥脆。而法餐概念的「凝眼夸頌」則是將餡料再升級，有紅酒慢燉「慢燉透彈牛頰」、低溫油風48小時的「嫩烤油封鴨腿」、肉質細膩「米蘭蕃茄豬腱肉」等口味，大口咬下幸福感爆棚。並推出兩款冰品，首先是「夸頌冰風暴」，底層可頌脆片，再擠上乳質霜淇淋和混有酥脆可頌的冰淇淋，頂層撒上季節鮮果丁和可頌脆餅，層次分明且奶香濃郁。此外，「夸頌阿法奇朵」則為咖啡愛好者的最愛，將絲滑的牛奶霜淇淋與濃郁Expresso咖啡結合，並加上可頌脆餅作為點綴，呈現出淘氣又討喜的風味。7/1~7/7，只要追蹤官方IG即可獲得夸頌冰風暴一杯，每日50杯送完為止。推薦閱讀：

地址：台北市大同區承德路二段91巷15號1樓

營業時間：10:00 - 19:00 無店休

電話：02 2550-8579



Creaminal眼睛可頌 開幕優惠

1、即日起至6月30日，加入LINE好友享顯眼夸頌，外帶買三送一 (市價$150)，送完為止。

2、7月1日至7月7日，追蹤官方IG即可獲得夸頌冰風暴一杯(市價$180)，限外帶。每日50杯，送完為止。



Creaminal眼睛可頌 品項、售價

顯眼夸頌：甜點系六款 外帶$150/個，四入禮盒$580。內用套餐$290

經典眼睛夸頌：鹹甜系五款 外帶$199/個，內用套餐$350

凝眼夸頌：鹹甜系四款 外帶$299/個，內用套餐$450

夸頌冰品 兩款$180/個