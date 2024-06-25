確定了！這一次不是快閃、也不是傳言、更不是聽社群說，乾杯集團真的推出吃到飽餐廳了。首間吃到飽餐廳「麻辣45放題」，將於7/1正式在台中登場，由「麻辣45」台中中港店轉型變身，打造100%和牛油麻辣鍋799元吃到飽、搭配超過50道精選食材，加價200元再加碼澳洲和牛吃到飽、加250元升級A5級日本和牛吃到飽。





乾杯集團在台灣餐飲市場一直有一定的地位，特別是在燒肉、和牛油麻辣鍋，都是業界的領導品牌。這一次乾杯首次打造和牛油麻辣鍋吃到飽又是選在台中，證明乾杯集團十分重視台中市場、更是看好吃到飽在台中的發展潛力，未來也會是乾杯集團是否會持續推出「麻辣45放題」和牛油麻辣鍋最指標的一戰。





同時，乾杯集團表示「麻辣45放題」麻辣鍋吃到飽，有別於市場其它吃到飽火鍋餐廳的就是他們有引以為傲的「100% 純和牛牛油重慶麻辣湯」招牌湯頭，集團不惜重本，精練出相較一般牛油口感更為輕盈的頂級和牛油，加入燈籠椒、魔鬼椒等45種辛香料炒製的鍋底，運用日澳和牛高達55%不飽和脂肪酸及51%Omega9脂肪酸的特性，讓辛香有勁的重慶麻辣鍋湯底、口感更為輕盈，為全台首創的和牛油麻辣鍋。





此外，「麻辣45放題」和牛油麻辣鍋799元吃到飽、有供應澳洲安格斯牛、美國雪花牛、台灣產豬梅花等各式高品質肉品，更加碼加價200元升級澳洲和牛吃到飽、加250元升級A5級日本和牛吃到飽。並且，日本和牛堅持嚴選A5等級宮崎牛、山形牛等黑毛和牛，相較於市場同等級的A5日本和牛吃到飽，僅約7折左右的價格就能大肆享用，滿足高CP質的訴求。



最後重點，「麻辣45放題」和牛油麻辣鍋為了展現重慶麻辣鍋的飲食特色，在超過50款精選食材中，加碼讓老饕們品嚐到稱為「重慶老三樣」的爽脆牛毛肚、生鮮豬黃喉、脆彈鴨腸，不只是重慶麻辣鍋最主要的靈魂食材、更讓老饕們吃到飽。此外還有當地十分常見的經典配料，像是脆口貢菜、鵪鶉蛋、午餐肉等。











麻辣45放題799元吃到飽

每人799元起+10%服務費，加價200元升級澳洲和牛無限吃、加250元升級A5級日本和牛無限吃



麻辣45放題 台中中港店 訂位

電話：04-2258-5268

地址：台中市西屯區台灣大道3段301號9樓 / 新光三越台中中港店

線上訂位：https://reurl.cc/yYj35a