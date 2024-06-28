夏天衝桃園看向日葵、蓮花花海！近期桃園蓮花季開跑，作為桃園蓮花打卡勝地的觀音，各處都有不少蓮花開花的身影，再加上夏日氛圍滿滿的向日葵也進入盛開期，衝桃園必拍打卡點快跟上，這次窩客島便整理了「7個桃園觀音景點」，包括夏季必拍向日葵、蓮花花海，以及海線沙丘等打卡點，讓你夏天來桃園玩，一次全部攻略。





最近來桃園觀音，一定要到佔地超過萬坪的「向陽農場」，整片超壯觀的金黃色向日葵花海預計開到10月，園區也有各種活動、DIY課程可以參加；而隨著桃園蓮花季開始，以「蓮花園休閒農業區」為首的蓮花也逐漸盛開，其中「蓮荷園休閒農場」更有承重100公斤的大王蓮，遊客可以踏上去擺拍，是網美必拍的夏日蓮花打卡點；除了看花海，也要去有著台版撒哈拉之稱的「草漯沙丘地質公園」，8公里長的沙丘必須去過。





桃園觀音景點推薦：向陽農場

部落客 珍妮佛的花草呢喃 造訪 向陽農場 說：

這片就真的開得很漂亮，還沒有凋零的花朵及葉子，看到向著陽光、迎著微風的向日葵，對未來好像又充滿了希望！<全文介紹>



#向陽農場

地址：桃園市觀音區藍埔里11鄰52號

電話：03-497-1202







桃園觀音景點推薦：觀音崙坪文化地景園區

部落客 Ann‧榜哥‧生活事務所 造訪 觀音崙坪文化地景園區 說：

整個園區分為了中央大草坪、龜殼劇場及客家工藝聚落區等“中央大草坪”除了現有的草原及綠蔭體驗外，適合草原活動與自然環境搭配融合一體之感受，像是野餐、放風箏、踢皮球等，都是不錯的放電選擇<全文介紹>



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# 觀音崙坪文化地景園區

地址：桃園市觀音區學府路350巷120號

電話：03-498-4602







桃園觀音景點推薦：蓮荷園休閒農場

部落客 回憶鹿 ♥ 造訪 蓮荷園休閒農場 說：

一旁會有工作人員輔助踏上蓮花拍照，霸王蓮花可承重達100公斤，踏上去蠻穩的不用擔心，就可以盡情地拍美照啦<全文介紹>



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#蓮荷園休閒農場

地址：桃園市觀音區金華路690號

電話：03-477-6972







桃園觀音景點推薦：草漯沙丘地質公園

部落客 瑞貝卡一家 造訪 草漯沙丘地質公園 說：

沙丘起伏蜿蜒與沙紋交錯，帶出靜默、蒼涼的美感，不用搭飛機跑去日本拍鳥取沙丘，來桃園觀音這裡就有。這樣的美景即使是平日，遊客也不少更別說是假日。<全文介紹>



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#草漯沙丘地質公園

地址：桃園市觀音區忠孝路







桃園觀音景點推薦：蓮花園休閒農業區

部落客 珍妮佛的花草呢喃 造訪 蓮花園休閒農業區 說：

這一帶的荷花田目前開得非常漂亮，花量也比遊客中心那邊還多，當天除了香水蓮，大部分都是在對面蓮花田拍的，遊客中心旁邊的花期較慢些！<全文介紹>



#蓮花園休閒農業區

地址：桃園市觀音區金華路33之1號

電話：03-497-0166







桃園觀音景點推薦：白沙岬燈塔

部落客 莊兔子 造訪 白沙岬燈塔 說：

別看他只是一個燈塔區域，走到後面還有一條小路通往一片草原，蒼蒼綠樹下，很可以來野餐。<全文介紹>



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#白沙岬燈塔

地址：桃園市觀音區光明路216號

電話：03-473-2249







桃園觀音景點推薦： 青林農場

部落客 揚子陵 造訪 青林農場 說：

一進入園區，彷彿視野被大地綠色系給包圍著，雖然正值酷熱夏天，不過．．．來到這邊有許多大自然遮蔽物， 雖然流著汗～但是也非常舒爽～<全文介紹>



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#青林農場

地址：桃園市觀音區大湖路二段131之1號

電話：03-498-7747



