Woosa洋食鬆餅屋強勢預告將在七月中推出全新「昭和布丁」，為了讓鬆餅控、甜點控有更多選擇，Woosa洋食鬆餅屋一次推出三個重磅消息，其中包含了全新手工甜點「昭和布丁」即將於七月中暑假期間和大家見面，此外，將在中壢大江購物中心成立新分店，並且開幕期間6/28-7/3，只要在中壢大江店拍照打卡上傳至社群，即贈送Woosa薯條乙份(附松露醬)，每日限量贈送。





Woosa鬆餅全新手工甜點「昭和布丁」口感紮實綿密，搭配底層苦甜焦糖、口感層次相當豐富、一共推出兩款口味，其中「棉花糖冰淇淋」口味主打可愛獨角獸色澤的繽紛香草蘇打冰淇淋，搭配蛋奶香氣濃郁的布丁、苦甜適中的沖繩黑糖醬與鮮奶油、酥脆焦糖餅乾，美好甜蜜滋味令人回味無窮。



此外，讓人吃了就停不下來的經典蒙布朗口味則搭配手工栗子泥與香草冰淇淋，淋上特製的沖繩黑糖醬，濃郁綿密，淡淡的苦甜感與布丁濃厚馥郁的蛋奶香氣中和出完美的味蕾幸福感。兩款「昭和布丁」預計於七月中旬全台門店販售。





除了新品預告之外，Woosa洋食鬆餅屋正式進駐中壢大江購物中心！成為品牌首家位於南桃園的門店，也是全台第16家分店。同時為歡慶開幕，凡點選朵朵冰(口味不限)，即隨冰贈送Woosa訂製款朵朵冰扇一只(數量有限，送完為止)；6/28-7/3開幕期間，於中壢大江店拍照打卡上傳至社群，即贈送Woosa薯條乙份(附松露醬)，每日限量贈送。





同時，歡慶中壢大江店開幕，加碼推出獨家販售消暑新品「朵朵冰」。外觀彷彿一朵朵圓滾小山，冰體分別由牛奶和泰式奶茶製成，比起清冰，口感香氣更為醇厚；主打粉雪般的鮮乳牛奶冰口感綿密輕柔，淋上厚厚的岩鹽奶蓋，可愛又療癒，淡淡奶香在唇舌間化開、幸福感十足。





冰內更蘊藏了Q彈布丁與香甜的蜂蜜蛋糕，淋上煉乳後搭配牛奶冰一齊享用，更增添了不同的風味層次；喜歡香醇濃厚泰式風味的朋友，一定要試試這款泰式奶茶冰，如細雪般入口即化，濃郁的泰奶香氣在嘴裡擴散，一入口就讓身上的暑氣全消。冰裡更蘊藏著Q彈茶凍與香甜蜂蜜蛋糕等豐富餡料，搭配泰式奶茶獨有的茶香和奶香，淋上煉乳醬，入口即融的舌尖體驗，宛如在喝一杯滿餡泰奶，是夏季最療癒的甜點聖品。



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Woosa洋食鬆餅屋中壢大江店

店址：桃園市中壢區中園路二段501號1樓

電話：03-468-0842

開幕時間：6/28(五)正式營運



Woosa洋食鬆餅屋中壢大江店 開幕送Woosa薯條

活動期間：6/28(五)-7/3(三)

活動內容：於中壢大江店拍照打卡上傳至社群，即贈送Woosa薯條乙份(附松露醬)，每日限量贈送。



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