高雄人才知道的老字號早餐店！「中都周早點」位於高雄三民區，是一間開業半世紀的傳統早餐店，除了早餐店必備的蛋餅、饅頭、三明治和蘿蔔糕之外，最大特色就屬「蛋餅＋酸菜＋滷肉」以及「蛋餅＋酸菜＋豬皮」這兩款招牌組合餐。
「中都周早餐」深受在地人歡迎，每日清晨前來以滷肉饅頭、滷肉蛋餅、豬皮蛋餅作為一日活力來源的熟客沒有間斷過，假日也不乏跨區、特別來買早餐的饕客，畢竟滷肉配粉漿蛋餅的特殊組合僅在「中都周早餐」才吃得到，且滷汁也能單買回家配飯，一包五元。
蛋餅組合餐皆以塑膠袋來包裝，乍看彷彿在吃滷味，且滷肉和蛋餅浸泡滷汁之中顯得格外吸睛誘人；滷肉總共有四塊，軟嫩夠味、不會過鹹，作為配角的酸菜則有解膩之效；而軟軟的豬皮搭配古早味粉漿蛋餅的風味也十分特別，如果喜歡吃辣的人推薦加店家自製辣醬更提味。
要特別注意的是，自疫情開始「中都周早餐」取消內用，直至此刻依舊僅供外帶，不過對面公園有座椅可以享用。此外，「中都周早餐」採不定休，公休日期會提前公告於店面和粉專，建議出發前上官方臉書確認，避免撲空。
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中都周早餐推薦
蛋餅+酸菜+滷肉、蛋餅＋酸菜＋豬皮
中都周早餐店家資訊
地址：高雄市三民區中華橫路19號