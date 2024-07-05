玥老師在 Walker 占星告訴你如何發揮好運，水瓶座幽默風趣人際順利，牡羊座打破曖昧大膽示愛，天秤座貴人相助有錢賺。



牡羊座：打破曖昧，製造機會

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週在感情方面會有不錯的發展，如果有欣賞已久的對象，別在浪費時間等待，找機會大膽表達自己的感情，突破曖昧的關係。工作表現還算及格，偶爾會有恍神的狀況，記得買杯咖啡讓自己提神一下。







金牛座：清淡飲食，適度休息

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢不佳，特別是身體健康方面，喜歡吃美食的你，這段時間多注意食安問題，小心吃到不新鮮的食物，引起腸胃不適的症狀。工作上，心有餘而力不足，跟同事保持好關係，互相支援讓你避免失誤。







雙子座：工作麻煩，耐心溝通

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

新的一週容易跟人發生衝突，特別是在工作方面，不論跟同事或客戶的溝通，都可能因為解讀不同，而產生誤會。提醒自己多花耐心去協調，相信會慢慢達成共識。財運一般，短期內不適合投資高風險的產品。







巨蟹座：別太在意，裝傻保命

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

本週運勢有好有壞，個性敏感的你，需要練習收起自己的感性雷達，在生活還是工作上都別太在意小細節，得過且過，裝傻反而更能保護自己遠離紛爭。財運不錯，有時間多出門走走會讓你撿到便宜。







獅子座：工作創新，收穫良多

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★★

新的一週運勢中上，工作方面，有機會多思考，在現有的模式中，投入創新的想法，讓你帶動業績成長，也能找到省時省力的方法，提升自己的競爭力。財運佳，經營人際關係，有助於開發新財源。







處女座：調整步調，放鬆心情

整體運勢★★☆☆☆

愛情運勢★★☆☆☆

金錢運勢★☆☆☆☆

事業運勢★★☆☆☆

本週運勢平平，工作上需要多用心，跟財務相關的事情都需要多次檢查，以免發生金錢損失的情況，碰到問題多請教前輩，才能即時停損。感情緣分尚可，約伴侶一起到戶外散心，讓彼此好好放鬆一下。







天秤座：預防萬一，貴人相助

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週會有一些突發狀況，因為旁人的疏失，打亂你預先安排好的計畫，尤其是在工作的部分，隨時保持彈性，提前預留備案，就能省下許多麻煩。財運中上，研究投資理財，會有貴人出現，提點你賺錢的機會。







天蠍座：桃花來了，理智判斷

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週桃花運勢旺，但是先別高興太早，對你主動示好的異性，還需要保持距離多觀察，避免跟對方有金錢糾紛，才能遠離桃色陷阱。工作表現不如預期，請留意主管交派的任務，預先設定行事曆，提醒自己不出錯。







射手座：說話直接，惹出風波

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

新的一週要注意跟人相處的問題，再熟的朋友也要好好說話，就算開玩笑也不能沒有分寸，小心引起彼此之間的衝突。工作上容易遇到奧客，聽到不理智的言論，練習當成耳邊風，千萬別跟自己過不去。







摩羯座：運氣不足，放過自己

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

本週工作運勢略有不足，想要完成預定目標，需要比平常花更多的力氣，這陣子先不用給自己太多壓力。財運普通，保守理財預防虧損。感情上還要多努力，觀察伴侶的需求，用實際行動表達自己的感情。







水瓶座：展現幽默，聚集人氣

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週，碰上變動的磁場，很適合思想跳躍的你。職場上，展現幽默風趣的一面，能拉近與人的距離，也讓工作合作更順利。感情緣分佳，單身的朋友多參加活動認識新朋友，增加戀愛機會。財運不足，先別做發財夢。







雙魚座：遵守規定，守住荷包

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

本週財運欠佳，容易遇到破財消災的事情，隨性的你，必須繃緊神經，提早出門上班，避免遲到被扣全勤獎金。開車或騎車時，更要注意交通安全，遵守規則才能遠離罰單。感情上會有口角爭執，記得用溫柔語氣溝通緩和氣氛。



每個人因立場不同會有不一樣的想法，練習體諒對方難處，讓我們一起共好。

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。