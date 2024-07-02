如果你特別熱愛花卉，那你一定沒辦法抗拒花卉禮品專賣店 karendo 推出的玫瑰水晶果凍「Bijou de Rose」！這項商品已經在2024年6月12日正式於 karendo 各門市、MESSAGE de ROSE BY KARENDO大丸東京店、以及karendo官方線上商店上市。買來送人特別適合！

karendo：Bijou Fleurette

玫瑰水晶果凍是2024年全新推出的商品，色彩繽紛的迷你玫瑰軟糖就像寶石，隨意擺拍都好看。這款軟糖採用了濃縮果汁，香氣濃郁，口感Q彈新食感。口味包含草莓、檸檬、荔枝、麝香葡萄和蘇打。價格是1,490日圓，含稅。







karendo：Coffret à Bijoux

18顆裝的盒裝套組特別適合用來送禮，只要購買就附贈打了緞帶的紙盒。口味一樣是草莓、檸檬、葡萄、荔枝、麝香葡萄和蘇打。價格為2,700日圓，含稅。







karendo：Chouchou Bijou

如果想送較親戚，一次只送一顆太不好意思的話，可以購買這款4入組。冷藏後食用更能感受到冰涼、Q彈的口感。口味包含草莓、檸檬、汽水和葡萄。價格是540日圓，含稅。







karendo：Petit Coffret à Bijoux

這款商品把玫瑰水晶阮堤裝在玫瑰紙盒內，相較其他商品更加精緻。每一顆都是獨立包裝，很適合用來送給親近的閨密、好友。口味包含草莓、檸檬、芒果、葡萄、荔枝、麝香葡萄和蘇打。價格是1,296日圓，含稅。







karendo：Merci beaucoup

這項商品共有21顆軟糖，包裝則是精緻的鐵罐。口味包含草莓、檸檬、芒果、葡萄、荔枝、香檳葡萄和汽水。售價是3,024日圓，含稅。







karendo：Bijou de Rose

這項商品包裝得像真正的花束一樣。不僅可以單獨購買一支，還可以根據收禮者的喜好，自由組合喜愛的顏色和口味，打造獨一無二的玫瑰糖果花束。口味包含草莓、檸檬、芒果、葡萄、荔枝、香檳葡萄和汽水。售價包含單支 410日圓、3支套裝 1,231日圓、6支套裝 2,462日圓、7支套裝 2,872日圓，均含稅。



karendo 全日本擁有41家分店，不只販售鮮花，也以「花」為主題，開發了多元的小物，包括巧克力和酒等。本次介紹的商品將在以下百貨公司、通路販售。東京都：MESSAGE de ROSE BY KARENDO 大丸東京店埼玉縣：Aeon Lake Town kaze 店, Cocoon City千葉縣：Nicke Colton Plaza店大阪府：高槻阪急Square店・Abeno Q's Mall店兵庫縣：阪急西宮Gardens店・Sanchika店奈良縣：Aeon Mall橿原店（2024年6月12日重新開幕）岡山縣：Aeon Mall倉敷店福岡縣：Lala Port福岡店・福岡Parco店