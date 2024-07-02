台北兔子餐廳「兔Dreams」愛兔子的朋友不能錯過！最近動物餐廳越開越多，不僅多家貓咪咖啡廳如雨後春筍登場，現在更要介紹大家台北兔子餐廳「兔Dreams」，來這平日低消只要100元，不只可以摸兔子，還可以餵食互動，不限大人小孩皆可以參與，趕緊預約來和兔兔一起吃飯吧。







台北兔子餐廳「兔Dreams」位於捷運大安森林公園站附近，毗鄰建國假日花市和大安森林公園等戶外景點，是大家在逛街或戶外活動後消暑的好地方。一進入餐廳，便能感受到濃濃的兔子主題氛圍，擺設可愛且富有童趣，讓人感到放鬆和愉快。



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值得一提的是，這裡完全沒有傳統養兔子的異味，這要歸功於餐廳主人對兔子的愛和專業的飼養方式。餐廳主人透露，為了開設這家兔子餐廳，他曾在「愛兔協會」做過一段時間的志工，學習如何正確飼養兔子，確保兔子們的健康和幸福。





在「兔Dreams」，平日只需消費100元，就可以和兔子們親密互動。餐廳每天安排三個特定時段，分別是14:00、16:00和19:00，每個時段都有15分鐘的時間讓兔子出來活動。此時，店員會在一旁看護，確保兔子和顧客的安全。顧客們可以輕輕撫摸兔子，或是餵食新鮮的菜葉；即使不在互動時段，餐廳門口也設有一個小區域，可以看到兔子們在裡面蹦跳、活動，十分可愛。





台北兔子餐廳 兔Dreams

而這邊不只是間咖啡廳，更可以在這飽餐一頓！肚子餓的朋友推薦大家選擇「韓式起司雞腿刈包」、「早午餐盤」等大份量料理。前者不只吃得到大塊雞腿肉，搭配酸辣韓式醬料與軟Q的中式刈包，一口咬下超滿足；後者則是經典咖啡廳餐點，加價就能吃到牛肋條、法式吐司，搭配生菜沙拉，完全不怕吃不飽。總結來說，「兔Dreams」為大家提供了一個能夠近距離接觸兔子、享受美好時光的場所。如果你是兔子的粉絲，或是單純喜愛動物的朋友，千萬不要錯過這個療癒的好去處。現在就揪團朋友，一同與兔子們度過美好的時光吧。

地址：台北市大安區新生南路一段161巷10號

營業時間：11:30–20:30（19:30最後點餐）

低消限制：平日$100、假日$250（用餐時間2小時；酌收10%服務費，低消計算不包含服務費）

台北兔子餐廳 兔Dreams 推薦菜單

推薦菜單：韓式起司雞腿刈包$360、早午餐盤（牛肋條、法式吐司）$349、咖啡拿鐵$140、荔枝玫瑰氣泡飲$160