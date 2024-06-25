不只是貓咪咖啡廳！台北動物咖啡廳「肉球森林」這邊不只有大量貓咪，來店還能享有大嘴鳥、狐獴餵食體驗，一間咖啡廳可以和三種不同的動物互動，根本超級可愛，現在趕緊揪團假日預約一波，一起擼貓擼狐獴去吧。







在台北找貓咪咖啡廳不夠過癮？那麼來這間「肉球森林」就對了！動物咖啡廳「肉球森林」地點位在捷運東門站附近，步行4分鐘走進進巷弄內即可抵達，店面外頭有個小庭院，窗戶都拉上了窗簾，讓人走過不僅好奇葫蘆裡賣什麼藥。



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一進到店內，便可以感受到別有洞天的感覺！「肉球森林」店裡規劃了三大動物區域，先從貓咪區域說起，貓咪都在座位區打轉，每天約會有5-6隻貓咪在這上班，牠們不只會在店裡跑來跑去，偶而還會跑來跑去，跳上餐桌和客人玩在一起呢。





動物咖啡廳 肉球森林

貓咪招牌的大叔姿勢也少不了！有時候貓咪還會很頑皮的偷喝客人的水杯，相當可愛。不過大家要注意，這邊的貓咪都是禁止客人直接抱起離地，建議大家可以多摸摸貓咪的頭和背部來互動，有時候牠們也很愛拍屁股，甚至直接在你旁邊踏踏了起來。接著，到了狐獴區域，為了避免狐獴亂竄，這邊是會特別圍出一個小區域，讓1-2組客人輪著進到裡面體驗。在這段時間內，大家可以盡情的摸摸狐獴，不怕蟲的客人還可以餵食他們常吃的小蟲，看著牠們撒嬌的模樣，實在是超級療癒。大嘴鳥區域也別錯過！餐廳內養了兩隻超可愛的大嘴鳥在窗外，顏色鮮豔的模樣，讓人不禁想打卡拍照。這個區域大家可以拿球和他們互動，他們也有機會跳到客人的手上，或飛到肩膀上呢。如果大家想要跟大嘴鳥有更親近的互動，也可以在進入互動區前，提前加入餐廳會員，就能享有終身來店餵食大嘴鳥體驗。最後，「肉球森林」這邊的餐點也不能小覷！店內菜單包含義大利麵、燉飯、巧巴達三明治與可朗芙鬆餅等煮食甜點，還有各種茶類、咖啡與奶蓋茶、酒精飲品等，樣式相當豐富。推薦大家主食可以選擇「豚骨香菜皮蛋家鄉味」、「香蒜蝦仁節瓜」，味道濃郁且用料實在，前者肉量更是相當驚人，吃得到皮蛋的香氣，完全不輸西餐廳。

地址：台北市中正區新生南路一段160巷22-1號1樓

營業時間：11:30–21:00

低消費用：來店每位400元，需點一杯飲品

動物咖啡廳 肉球森林 推薦菜單

推薦菜單：豚骨香菜皮蛋家鄉味$420、香蒜蝦仁節瓜$500、焦糖奶蓋紅茶$250