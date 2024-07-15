2024最強COOL夏攻略，在鮮茶道『蒐集寶可夢吧』！





知名現沖茶飲品牌鮮茶道與寶可夢授權推出一系列讓你失心瘋的週邊商品，以「仲夏撒野」為主題風格，皮卡丘、伊布、超夢等寶可夢聚一堂，colorful Art繽紛你的手搖時光！全系列寶可夢周邊商品共四款，有超實用的【提把不鏽鋼保溫保冷瓶-伊布款】，是你炎炎夏日的的手搖保冰小綠洲，【造型飲料提袋-皮卡丘款】，超萌高質感Q彈皮料提袋是手搖控的好朋友，【兩用掛脖風扇-皮卡丘伊布款】夏天不可缺少的攜帶式掛脖風扇，這個夏天有它就夠!最最推【可收納折疊收納袋-大師球夢幻款】，最頂級的精靈球：大師球，性能卓越，稀有又強大，獲得的機會相當難得，可以超高機率成功捕捉寶可夢，以大師球為靈感的折疊收納袋，搭配「夢幻」，如此強大的道具捕捉你的日常用品。





活動期間鮮茶道全系列飲品使用寶可夢款紙杯承裝，「鮮茶道寶可夢主題授權手搖店」更於台北火車站南陽街「鮮茶道站前門市」驚喜登場，店鋪設計以皮卡丘、伊布、卡比獸等寶可夢型壁貼，就是要讓寶可夢訓練家放聲尖叫！ 還有COOL夏攻略限定飲品，「紅心芭樂梅」、「墾丁Q果冰茶」、「皇家水果茶」、「荔枝QQ金萱」、「芒果Q烏龍」五款經典飲品加料再升級，就是要你拍好買好喝好喝滿爽爽過一夏。







【鮮茶道寶可夢授權活動】

2024/7/15~2024/10/31 寶可夢周邊商品加價購

◆ 購買指定飲品任1杯，即可加購周邊商品1款 (2杯2款，以此類推)

◆ 造型飲料提袋-皮卡丘款 加價購$89

◆ 提把不鏽鋼保溫保冷瓶-伊布款 加價購$499

◆ 可收納折疊收納袋-大師球、夢幻款 加價購$249

◆ 兩用掛脖風扇-皮卡丘、伊布款 加價購$349



