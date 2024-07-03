可愛到爆炸！韓國療癒系短尾矮袋鼠DINOTAENG推出全新「公仔棒棒糖、布丁味夾心棉花糖」聯名甜點零食，DINOTAENG與SUNFRIEND MOUTH首度合作打造全新系列限量甜點零食，不論是公仔棒棒糖、還是日本製的布丁味夾心棉花糖，都要搶攻甜點控、零食控的必吃清單。
在這一次聯名甜點零食之中，首推讓人捨不得拆開的「DINOTAENG公仔棒棒糖」，QUOKKA戴上可愛的藍色毛帽跟兔耳罩，滑起雪來可愛的樣子，在炎炎夏日的七月讓人倍感消暑，裡面的汽水風味棒棒糖也有多款包裝，佈置在辦公桌或是書桌前，讓人忍不住會心一笑、再多吃兩口。
另一款則是看到就會尖叫太可愛的「DINOTAENG布丁味夾心棉花糖」，裡面的棉花糖是日本製造原裝進口，香濃布丁風味夾心加上軟綿棉花糖，每顆獨立包裝，小包裝共有三款不同的設計，每一口都是美味的幸福滋味，用印有角色們享受著棉花糖場景的可愛小提桶裝，吃完後還可以拿來裝各種小物，粉絲怎麼能不收。
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DINOTAENG 布丁味夾心棉花糖、公仔棒棒糖
活動期間：2024年7月4日至8月6日止
限定販售通路：全台寶雅門市、線上寶雅 https://www.poyabuy.com.tw/
優惠活動：
DINOTAENG布丁味夾心棉花糖:$199/件(原價:$249/件)
DINOTAENG公仔棒棒糖:$239/件(原價:$299/件)