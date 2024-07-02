日本Mister Donut「小小兵甜甜圈」會不會太可愛了？隨著電影「神偷奶爸4」在全球陸續上映，日本人氣連鎖甜甜圈品牌Mister Donut也於近日宣布，將從7/10起，全國各地分店同步推出「小小兵甜甜圈」系列，還有可愛的聯名周邊商品和獨家紙袋，讓這個夏天更加甜蜜有趣。



▲圖片來源／ミスタードーナツ



小小兵的粉絲們準備好迎接這波甜點風潮吧！這次Mister Donut與「神偷奶爸4」合作，推出了三款限量版「小小兵甜甜圈」，每一款都充滿了小小兵的可愛元素，令人愛不釋手。



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▲圖片來源／ミスタードーナツ



首先是黃色香蕉牛奶風味巧克力波提，將小小兵的經典黃色巧妙融入甜點，帶來濃郁的香蕉香氣。接著是芒果鮮奶油甜甜圈，外觀上彷彿小小兵般黃澄澄的模樣，內餡則是滑順的芒果鮮奶油，口感細緻。最後是香蕉牛奶風味巧克力黃金脆球，外層酥脆，內餡香甜，讓人一口咬下就充滿驚喜。



▲圖片來源／ミスタードーナツ



這次的聯名不僅限於甜甜圈，Mister Donut還特別推出了「Mister Donut X 小小兵聯名水杯」以及獨家的聯名紙袋。這些周邊商品以小小兵為主題，設計上充滿了可愛和趣味，無論是用來日常使用還是收藏，都非常值得入手。對於計畫在暑假前往日本旅遊的朋友們，這絕對是一個不容錯過的驚喜。



▲圖片來源／ミスタードーナツ





日本Mister Donut X 小小兵甜甜圈

販售時間：7/10起

販售品項：

（1）小小兵香蕉牛奶波提¥270、小小兵芒果鮮奶油甜甜圈¥270、小小兵黃金脆球¥302

（2）小小兵玻璃杯套組（甜甜圈任一、玻璃杯、原創紙袋）¥648～¥972