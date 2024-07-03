如果你是「哈利波特、怪獸與牠們的產地」的鐵粉，這次一定要先朝聖！7/4起在中正紀念堂展出「怪獸與大自然的奇幻世界」限定特展，以神秘、大自然作為主題，特別展出大英自然史博物館珍貴館藏，還有超夯作品「哈利波特、怪獸與牠們的產地」電影道具、奇獸等經典亮點，全台灣只有這一場展出，鐵粉一定要先衝。



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這次「怪獸與大自然的奇幻世界」特展，由華納兄弟探索全球主題娛樂、與大英自然史博物館聯手，以神秘奇幻的大自然生物為主題，展出電影道具、真實存在的動物骨骼標本，同時搭配聲音、投影、互動裝置等5大亮點設計，讓虛擬與現實交錯，而且不只用看的，還可以和奇獸互動。







其中可以看到「怪獸與牠們的產地」電影裡面超萌的「玻璃獸」，透過觸摸的方式，用亮晶晶的小東西把牠從洞穴裡吸引出來，還有從樹上現身的「木精」、「爆角怪」等經典奇獸，都能在現場跟他們互動遊玩。現場也展出了「霍格華茲龍王龍的骨骼」、路平教授「龍骨標本」，還有真實存在的「加灣鼠海豚、長頸鹿標本」，真假交錯，讓粉絲們看到超滿足。





怪獸與大自然的奇幻世界 特展

特別的是，這次在「怪獸與大自然的奇幻世界」特展中，也推出了許多限定、限量版周邊小物，包含哈利波特「嘿美」、怪獸與牠們的產地「玻璃獸」絨毛娃娃通通要抱走，此外還有限定馬克杯、紙膠帶、原子筆等限定周邊，鐵粉會買到剁手手。此外，針對「怪獸與大自然的奇幻世界」特展更特別為粉絲推出「雙人紀念套票」，票卡夾以紐特的皮箱作為設計，其中有展產限定圖案的票卡，更增添巧思。另一款「玻璃獸絨毛玩偶套票」直接把一隻32公分軟萌「玻璃獸」抱回家，粉絲收藏就先買起來。

展覽日期：2024/7/4（四）-2024/10/13（日）

展覽地點：國立中正紀念堂1展廳

雙人紀念套票 購票連結：https://walkr.tw/NGgiA4mP

玻璃獸絨毛玩偶套票 購票連結：https://walkr.tw/GkyfMTv8