日本全家「小小兵蒸果子、小小兵饅頭」於即日起搶先登場！兩款超可愛造型，完全讓人捨不得吃，而這次還有兩波送周邊活動，只要購買任兩件指定商品，還會送「小小兵造型A4資料夾」、「小小兵造型貼紙」等好禮，加碼7/13推出「小小兵一番賞」，以上通通只在日本才買得到。



▲圖片來源／ファミリーマート



隨著電影「神偷奶爸4」在全球陸續上映，日本不少品牌陸續推出小小兵周邊。從即日起，日本全家便利商店推出了兩款角色造型美食；其中「小小兵饅頭」以小小兵為設計，內餡是小小兵最愛的香蕉口味，每組包含兩款，有夠可愛。另一個「小小兵蒸果子」同樣以小小兵為造型，製作出綿密的香蕉蒸果子，既療癒又美味。



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同時，日本全家便利商店同步推出了兩波送周邊活動；即日起至7/22前，只要在全家便利商店購買任兩件指定商品，即可獲得原創小小兵周邊一個。首波活動已於即日起開跑，購買商品即可獲得「小小兵造型A4資料夾」，這個資料夾不僅實用，還有可愛的小小兵造型，絕對是辦公和學習的好夥伴。



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從7/9起，第二波活動將送出「小小兵造型貼紙」，這些貼紙設計精美，不僅可以用來裝飾筆記本、手機殼，還能讓日常用品變得更加有趣；不過以上商品數量有限，送完為止，粉絲可千萬別錯過。



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除了以上活動，於7/13起，日本全家便利商店再推「小小兵一番賞」活動！與「神偷奶爸4」電影合作，一番賞將推出了數十種限量周邊商品；其中，A賞是限量版超巨大38公分的小小兵玩偶，絕對是每位粉絲夢寐以求的收藏品。此外，活動中還有小小兵毛毯、小小兵玻璃碗等多種實用又可愛的商品，最近準備去日本的朋友可別錯過了。



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日本全家便利商店 X 神偷奶爸4 小小兵

販售時間：即日起

販售商品：

（1）小小兵饅頭／售價167円（含稅180円）

（2）小小兵蒸果子／售價153円（含稅165円）

（3）小小兵一番賞／售價637円（含稅700円；7/13開賣）