全家7天限定優惠搶先看！全家懂夏天就是要吃冰、就是要喝冰咖啡，沒事再多吃一顆蛋。所以「全家」即日起至7/7、只要是會員購買Let’s Café特大經典美式、私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵可享同品項第二杯10元。此外，7/5至7/7WA!COOKIES鐵觀音濃奶茶雪糕買1送1。





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同時，針對台東縣鹿野鄉「2024台灣國際熱氣球嘉年華」，全家7/6起特別攜手台東縣政府合作，於台東逾40間店舖限定推出「台東紅烏龍茶葉蛋」，選用蛋白濃稠、蛋黃結實的初生卵，並以果香醇厚圓滑的台東鹿野鄉紅烏龍茶入料熬煮而成，香氣獨特、顆顆Q彈入味，每顆售價20元，8/20前購買享第二顆6折。









台東限定 台東紅烏龍茶葉蛋

建議售價：20元/顆

限定優惠：7/6-8/20第二顆6折、7/6-8/20冷藏袋裝(8入)特價128元





全家奶茶雪糕買一送一

優惠一：即日起7/7，「全家」會員可享Let’s Café特大經典美式、私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵同品項第二杯10元優惠。

優惠二：康康五則於7/5至7/7推出義美紅豆粉粿牛奶冰棒、WA!COOKIES鐵觀音濃奶茶雪糕、可口可樂(435ml)、YOI鹼性水同品項買1送1

優惠三：7/8至7/10推出指定商品第二件7元，優惠品項包含茶葉蛋、Let’s Café大杯經典拿鐵、威德運動補給飲料、FamiCollection不知春茶。