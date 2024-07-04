抹茶總是會讓人忍不住多看兩眼、也就會忍不住想多吃兩口，而2014年就來台灣展店的一Ｏ八抹茶茶廊，將正式進駐「勤美誠品綠園道」設立台中第1間抹茶甜品專門店，同時開幕首三日7/10-7/12，推出明星商品「綜合霜淇淋（宇治京都抹茶X 靜岡焙茶）」買一送一，搶攻台中抹茶控的必吃清單。





一Ｏ八抹茶茶廊來台至今，一直堅持採用最高等級品質「京都宇治產一番茶」，真材實料、不受高成本威脅，以台灣市面上罕有珍貴的京都宇治抹茶為基底，搭配各式食材，新鮮現做出美味甜點，是許多抹茶控的必吃抹茶甜點。這一次「一Ｏ八抹茶茶廊」將在「勤美誠品綠園道」設立台中首間抹茶甜點專賣店，就是要讓台中抹茶控品嚐到最美味的抹茶甜點。





而一Ｏ八抹茶茶廊主打商品綜合霜淇淋（宇治京都抹茶X 靜岡焙茶）抹茶濃郁、焙茶茶香十足，不加一滴水製成的霜淇淋，保留了抹茶、焙茶的醇濃滋味。其優雅的柔順感將茶的香氣更顯提昇，讓人從嘴裡迸出令人難忘的美妙滋味。





此外，讓人百吃不膩的大判燒更是超人氣甜點，。大判燒共有「紅豆內餡、抹茶外皮」、「抹茶卡斯達內餡、原味外皮」、「抹茶卡斯達抹茶蕨餅內餡、抹茶外皮」、「紅豆蕨餅內餡、抹茶外皮」、「紅豆內餡、原味外皮」、「卡斯達內餡、原味外皮」、「芋頭紫薯泥內餡、抹茶外皮」共七種口味，一天吃一個剛剛好。





最後，蕨餅是日本傳統的和菓子，「一〇八抹茶茶廊」的蕨餅不但保有傳統和菓子的原味，且「經典宇治抹茶」、「焦香黃豆粉」、「綜合口味」共3種口味各有擁護者，口味不同但口感同樣彈Q鮮嫩，而蕨餅外層撒上的滿滿濃郁茶粉，每一口都讓抹茶控愛了。









一〇八抹茶茶廊 勤美誠品綠園道店

地址：台中市西區公益路68號B1

電話：04-2328-1000（勤美誠品綠園道總機）





一〇八抹茶茶廊 勤美誠品綠園道店開幕買一送一優惠

活動期間：7月10日至12日

活動內容：綜合霜淇淋（宇治京都抹茶X 靜岡焙茶）」買一送一（原價每支118元）



一〇八抹茶茶廊 勤美誠品綠園道店限定買四送二

活動期間：7月13日至21日

活動內容：享買四送二，每個大判燒價格為45元至55元（不同口味、價格不同，贈送口味以低價者計算）



一〇八抹茶茶廊 勤美誠品綠園道店蕨餅限定優惠

活動期間：7月13日至31日

活動內容：「蕨餅」二盒共399元（原價每盒220元）