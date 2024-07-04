為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 最新文章 > 美食 > 抹茶買一送一！一Ｏ八抹茶茶廊「宇治京都抹茶X靜岡焙茶」綜合霜淇淋買一送一，台中勤美誠品綠園道店限定。

抹茶買一送一！一Ｏ八抹茶茶廊「宇治京都抹茶X靜岡焙茶」綜合霜淇淋買一送一，台中勤美誠品綠園道店限定。

2024-07-04 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：一Ｏ八抹茶茶廊 人氣：997
share
編輯 李維唐

編輯 李維唐

抹茶總是會讓人忍不住多看兩眼、也就會忍不住想多吃兩口，而2014年就來台灣展店的一Ｏ八抹茶茶廊，將正式進駐「勤美誠品綠園道」設立台中第1間抹茶甜品專門店，同時開幕首三日7/10-7/12，推出明星商品「綜合霜淇淋（宇治京都抹茶X 靜岡焙茶）」買一送一，搶攻台中抹茶控的必吃清單。
一Ｏ八抹茶茶廊「宇治京都抹茶X靜岡焙茶」綜合霜淇淋買一送一

一Ｏ八抹茶茶廊來台至今，一直堅持採用最高等級品質「京都宇治產一番茶」，真材實料、不受高成本威脅，以台灣市面上罕有珍貴的京都宇治抹茶為基底，搭配各式食材，新鮮現做出美味甜點，是許多抹茶控的必吃抹茶甜點。這一次「一Ｏ八抹茶茶廊」將在「勤美誠品綠園道」設立台中首間抹茶甜點專賣店，就是要讓台中抹茶控品嚐到最美味的抹茶甜點。
一Ｏ八抹茶茶廊「宇治京都抹茶X靜岡焙茶」綜合霜淇淋買一送一

而一Ｏ八抹茶茶廊主打商品綜合霜淇淋（宇治京都抹茶X 靜岡焙茶）抹茶濃郁、焙茶茶香十足，不加一滴水製成的霜淇淋，保留了抹茶、焙茶的醇濃滋味。其優雅的柔順感將茶的香氣更顯提昇，讓人從嘴裡迸出令人難忘的美妙滋味。 
一Ｏ八抹茶茶廊「宇治京都抹茶X靜岡焙茶」綜合霜淇淋買一送一

此外，讓人百吃不膩的大判燒更是超人氣甜點，。大判燒共有「紅豆內餡、抹茶外皮」、「抹茶卡斯達內餡、原味外皮」、「抹茶卡斯達抹茶蕨餅內餡、抹茶外皮」、「紅豆蕨餅內餡、抹茶外皮」、「紅豆內餡、原味外皮」、「卡斯達內餡、原味外皮」、「芋頭紫薯泥內餡、抹茶外皮」共七種口味，一天吃一個剛剛好。
一Ｏ八抹茶茶廊「宇治京都抹茶X靜岡焙茶」綜合霜淇淋買一送一

最後，蕨餅是日本傳統的和菓子，「一〇八抹茶茶廊」的蕨餅不但保有傳統和菓子的原味，且「經典宇治抹茶」、「焦香黃豆粉」、「綜合口味」共3種口味各有擁護者，口味不同但口感同樣彈Q鮮嫩，而蕨餅外層撒上的滿滿濃郁茶粉，每一口都讓抹茶控愛了。
一Ｏ八抹茶茶廊「宇治京都抹茶X靜岡焙茶」綜合霜淇淋買一送一


 

 

一〇八抹茶茶廊 勤美誠品綠園道店 

地址：台中市西區公益路68號B1
電話：04-2328-1000（勤美誠品綠園道總機） 


 
一〇八抹茶茶廊 勤美誠品綠園道店開幕買一送一優惠

活動期間：7月10日至12日
活動內容：綜合霜淇淋（宇治京都抹茶X 靜岡焙茶）」買一送一（原價每支118元）


一〇八抹茶茶廊 勤美誠品綠園道店限定買四送二

活動期間：7月13日至21日
活動內容：享買四送二，每個大判燒價格為45元至55元（不同口味、價格不同，贈送口味以低價者計算）


一〇八抹茶茶廊 勤美誠品綠園道店蕨餅限定優惠

活動期間：7月13日至31日
活動內容：「蕨餅」二盒共399元（原價每盒220元）

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#台中抹茶
morechevron_right
文章關鍵字
一〇八抹茶茶廊 勤美誠品綠園道店 台中抹茶 霜淇淋買一送一
相關商家
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up