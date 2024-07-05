今年夏天，台北華山園區將成為街頭文化愛好者的天堂，因為「Tiger Street 超熱派對」將在7月13日至14日盛大舉行。這場派對將結合街頭籃球、滑板及街舞等元素，打造一場前所未有的街頭文化盛宴。今年新增的「BE LIKE TIGER 3X3」街頭籃球賽將在華山園區專設的籃球場上展開，北中南的頂尖隊伍將在此角逐冠軍。此外，現場還設有專業的表演舞台，將釋放最燥的嘻哈街頭能量，為參與者帶來一場視聽盛宴。





「BE LIKE TIGER 3X3」街頭籃球賽是本次派對的重頭戲之一，經過一系列激烈的預賽之後，共有12支隊伍成功晉級最終決賽。這些隊伍將在「Tiger Street 超熱派對」的兩天裡，展示他們的籃球技巧，爭奪街頭虎王的榮譽及前往美國觀看職業籃球賽的機會。此外，虎牌啤酒還邀請了多位運動員及藝人參與表演賽，其中包括由台灣球星林書緯領軍的「虎鬧小隊」，他們將與其他隊伍在激烈的比賽中一決高下。





今年品牌不僅重視籃球，還特別在新生橋下打造了一個名為「後街派對」的滑板聖地。這里將聚集全台最強的滑板選手和舞者，他們將在此展示他們的技巧和風采。活動期間，還將舉行「全台滑板大亂鬥」，這是一個結合滑板與籃球的新型比賽，將吸引眾多滑板愛好者參與。現場還設有滑板基礎體驗課和塗鴉活動，讓更多民眾能夠親身體驗街頭文化的魅力。





除了滑板和籃球，街舞也是此次活動的一大亮點。傳奇街舞賽事「POPLOCK PARK」將在活動現場進行海選，由「嘻哈大帝」Artshow和台灣花式籃球頂尖選手共同召集，期待發掘新的街舞天才。此外，由經驗豐富的老師們組成的「PARTY BOYZ」也將帶領參與者融入到這個充滿活力的街舞世界中，無論是新手還是舞蹈愛好者都能找到屬於自己的節奏。





「Tiger Street 超熱派對」不僅是一場籃球和滑板的競技盛事，還是一場文化交流的平台，吸引了無數街頭文化愛好者的參與。從國語作業簿 DJ 賴皮MR.SKIN的戶外國語KTV包廂到BSB男團的精彩表演，每一個環節都透露出街頭文化的獨特魅力。此外，多位饒舌新星的登台演出也為現場氛圍添了一抹亮色，確保每位參與者都能在這個炎熱的夏日中找到屬於自己的熱情和激動。



推薦閱讀：迪士尼控衝中山站！心中山變迪士尼公園「11個米奇、米妮打卡點」免費拍，週末再逛迪士尼市集。





Tiger Street 超熱派對

日期：7/13至7/14日，14:00至21:00

地點：台北華山園區華山劇場 / 新生橋下滑板場舉行

內容：全區免費入場，滿18歲以上完成指定任務的民眾可試飲虎牌冰釀啤酒。

虎牌啤酒官方IG查詢：https://www.instagram.com/tigerbeertw/

