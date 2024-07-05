夏天到了，相信有不少人對於清爽的寒天、蒟蒻和果凍毫無抵抗力！不只為何，這些透明系的甜品看起來不只消暑，也很解渴。如果你不想要在炎熱的暑假，吃鯛魚燒、冰淇淋等濃郁的日系甜點，那可以嘗試這次要介紹的透明系蕨餅「麓壽庵」！晶瑩剔透的蕨餅搭上季節花卉，味道美味又上相！

麓壽庵

麓壽庵坐落在京都的繁華地帶「烏丸」。麓壽庵本身的宅邸是明治時期日本畫家今尾景年的晚年居所，現在被列為登錄有形文化財。今尾景年尤其擅長色彩豐富的花鳥畫，畫風寫實。其代表作是《雲龍圖》。店內除了招牌蕨餅以外，也提供紀州鴨粥套餐。







麓壽庵：透明蕨餅

店內的招牌「透明蕨餅」正式餐點名稱是HANAWARABI，意思是花卉蕨餅。可以搭配獨家黑蜜、日本產的黃豆粉享用。花卉蕨餅會隨著季節，更換鑲在蕨餅中央的花種。比如秋天就是金木犀、母親節是康乃馨。詳情可以參照官方Instagram的公告。每份蕨餅1,550日圓，可以加價200日圓購買焙茶；400日圓購買抹茶。透明蕨餅可以內用，也可以外帶。外帶價格一樣是1,550日圓，但推薦在具有日式風情的庭院，享受日式和菓子。







麓壽庵

地址：京都市中京區六角通新町西入西六角町101番地

交通方式：烏丸御池站步行8分鐘

營業時間：平日 11：00～20：00 (LO19：00）；六日08：00～20：00 (LO19：00）

店休：每周二、四

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