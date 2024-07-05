會讓人一直拍、一直拍下去的101雲端花藝展！由董事長張學舜與台北101團隊打造的全新美學場域「台北101秘境花園觀景台」，將於7/1起至9/30，攜手屏東縣政府，以屏東特產蝴蝶蘭、萬代蘭打造「蕨‧蘭之美」花藝盛宴。讓旅客從台北101出發，旅行全台灣，更深入感受台灣之美。





台北101以屏東特產蝴蝶蘭、萬代蘭打造「蕨‧蘭之美」，其中蝴蝶蘭的花語，象徵著對純潔愛情的執著追求，就像蝴蝶一樣永遠想朝對方飛去。而萬代蘭則象徵錦繡卓越、萬代不朽，代表著愛情的生生不息及永不凋謝。兩款花朵都十分適合接下來的浪漫七夕情人，讓台北101的美景帶著情人浪漫一下。





同時，台北101表示，除了浪漫美景之外，還是希望透過「蕨‧蘭之美」讓世界看見台灣花卉的軟實力。並且屏東縣是蝴蝶蘭重要的育成基地，蝴蝶蘭因花姿似蝴蝶飛舞而得其名，有「蘭花之后」之稱，台灣具備成熟的栽種、培育及管控技術，成為全球蝴蝶蘭種源最豐富的國家，因此享有「蝴蝶蘭王國」美譽。



而花朵大、色彩艷的萬代蘭，因插瓶壽命長相當受到市場喜愛，屏東則因為氣候溫暖十分適合害怕「寒害」的萬代蘭，透過品種與防雨設備的調配，已經發展為全年可供應優質萬代蘭切花的重要產區。





最後，蕨‧蘭之美特展也與屏東縣政府深度合作，7/1至9/30期間，凡購買台北101秘境花園觀景台門票2張的遊客，即贈送屏東縣熱門特色景點明信片乙張，共兩款「看海美術館擁抱貓」及「小琉球珊瑚礁岩空拍」。此，針對屏東鄉親，只要秀出屏東縣在地戶籍鄉親於Stage 101或現場購買觀景台國人全票，本人可享8折優惠（每人限購一張，使用時需於現場出示身份證識別入場）。



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台北101 蕨‧蘭之美

展覽期間：7/1（一）至9/30（一）

優惠內容：凡購買台北101秘境花園觀景台門票2張者，贈送屏東縣熱門特色景點明信片乙張（款式隨機，包括「看海美術館擁抱貓」及「小琉球珊瑚礁岩空拍」，送完為止）

加碼優惠：屏東縣戶籍鄉親專屬優惠，在Stage 101或現場購買觀景台國人全票，享8折優惠（每人限購一張，需現場出示身份證識別入場）

合作單位：屏東縣政府

