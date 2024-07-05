這個一定要拍、這個一定不能錯過！台灣專屬限定的百年靈潮流概念快閃露營車再次席捲台灣IG版面，期間限定7/5至7/19快閃進駐台北101購物中心松智廣場，7/6至7/6再加碼推出FB、IG社群拍照打卡即可免費獲冰淇淋一球，要讓國人發現全新Endurance Pro 38毫米腕錶的美。







瑞士腕錶先驅BREITLING百年靈，今年歡慶品牌的140歲生日。特別在7/5至7/19於台北101購物中心松智廣場，推出新一代百年靈潮流概念快閃露營車，結合時下最流行的豪華露營車外觀，搭配濃濃夏日氛圍的Superocean超級海洋系列元素，在地面上的仿真沙灘地貼、百年靈風格獨具的衝浪板，以及木質棧板與戶外植栽，讓人彷彿置身夏日海邊最熱門的衝浪店，搶攻信義區全新必拍打卡地標。





同時，全新百年靈潮流概念快閃露營車，更加碼推出限定販售百年靈與澳洲手工重機暨精品服飾品牌DUES 聯名打造的BREITLING X DEUS周邊商品，無論是限量T恤、帽子、海灘巾等所有限定商品一應俱全。同場展示的腕錶作品，包含新款Superocean超級海洋系列與搭載超級石英機芯的Endurance Pro 44與38運動腕錶，前者乃6月中旬上市的新品，例如超大錶徑46超級潛水員腕錶、色彩繽紛的42及36超級海洋自動腕錶彩虹面盤版本，還有44毫米土耳其藍同色系橡膠錶帶款式；後者則屬全球剛剛發表的Endurance Pro 38毫米腕錶最受矚目。



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百年靈潮流概念快閃露營車

期間限定：7/5至7/19

營業時間：周日至周四／11:00-21:30、周五、周六及國定假日：11:00-22:00

地點：台北101購物中心 松智路入口前廣場

貴賓專線 02-8101 8667



百年靈潮流概念快閃露營車 打卡送冰淇淋

期間限定：7/6至7/7

活動內容：Facebook/ Instagram拍照打卡即可免費贈送冰淇淋一球