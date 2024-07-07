台南市政府觀光旅遊局與七股區公所合辦的2024台南七股海鮮節於七月六日在七股六孔碼頭熱鬧開幕。現場洄瀾舞集帶來精彩的開場表演，吸引眾多貴賓與民眾參加。出席開幕儀式的貴賓包括農業部漁業署繆自昌主任秘書、台江國家公園管理處謝偉松處長、雲嘉南濱海國家風景區管理處許宗民處長、觀光旅遊局林國華局長、七股區公所李佳隆區長、立委陳亭妃及多位議員。大家共同參與這場充滿樂趣的挖文蛤體驗活動。





觀光旅遊局林國華局長在致詞中表示，「觀光赤嘴園挖文蛤體驗」是每年最受期待的親子活動之一。今年首次採收費報名，每人只需50元即可參與，期望大家能在活動中玩得開心，挖到滿滿的文蛤。林局長特別感謝農業部漁業署對海鮮節的經費支持，以及台江國家公園和雲嘉南濱海國家風景區管理處對觀光環境的用心營造。同時，也感謝七股區公所和在地社區協會的努力，使得活動越辦越精彩。





活動四天（7/6至7/7、7/20至7/21）下午一點至五點，現場有「社區農漁特產展售」，結合佳里商圈發展協會及在地社區農漁特產業者，共有超過20個攤位參與，歡迎大家前來採購。獲得好評的「揪團遊七GO」推出五梯次的一日遊，每人優惠價850元，目前尚有少數名額，歡迎有興趣的朋友上網報名。此外，與總舖師合作推出的「七股七寶宴」將於八月二十四日在七股鹽山席開120桌，七月三十日上午九點開放線上訂桌，每桌回饋價5,500元。





為解決活動現場周邊停車空間有限的問題，七股區公所活動期間提供免費接駁車服務，方便民眾前往。接駁車行駛路線為七股遊客中心至六孔碼頭及六孔管理站周邊。此外，七股鹽山也特別配合海鮮節，活動當日入園半價優惠，只需出示挖文蛤報名憑證即可享受。觀光旅遊局推薦大家來到七股區，不僅能享受挖文蛤的樂趣，還能走訪三股海產街、在地特色餐廳，品嚐新鮮海鮮。可順遊七股鹽山、七股遊客中心、國聖港燈塔、和明紡織觀光工廠、觀海樓等景點，還能搭船欣賞潟湖美景，體驗台南西濱的獨特魅力。











2024臺南七股海鮮節

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