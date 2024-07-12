玥老師在 Walker 占星提升你的好運，雙魚座充實自我升職有望，雙子座展現口才工作發展，處女座貼心舉動收穫愛情。



牡羊座：自我負責，不管閒事

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

本週運勢勉強及格，疲憊的身體讓你沒有多餘的力氣，這時候需要把心力放在重要的事情上，別管他人的閒事，以免延誤自己的工作。感情方面，容易因為小事跟伴侶鬧脾氣，記得用撒嬌的方式表達訴求，更能成功。







金牛座：家庭衝突，以柔克剛

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週會有不少家庭的煩惱，跟長輩的互動，因為不夠圓融產生許多摩擦，面對煩人的碎唸，別太在意，練習禮貌的應對，反而能省下更多時間去做自己喜歡的事情。工作運勢平平，需要努力衝刺，才能有成績。







雙子座：看人說話，有利發展

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★★★

本週工作運勢佳，職場上雖然競爭激烈，只要發揮你的口才，靈機應變、見人說人話，可以吸引到貴人幫忙，讓你有突出的表現。感情方面，有事情坦白別隱瞞，好好跟伴侶溝通，不要讓爭吵跟誤解傷害了彼此的感情。







巨蟹座：運氣轉強，意外之財

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★★★

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週整體發展不錯，在金錢運的部分會有意外的驚喜，嘗試新的投資商品，或是經營副業都能讓你增加收入。工作方面，跟同事會有意見分歧的情況，小事就不用堅持己見，順著對方反而可以讓你更輕鬆。







獅子座：酒肉朋友，保持距離

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

本週需要多注意自己的交友情況，愛面子的你，很容易因為旁人的推崇變成冤大頭，為了避免被有心人利用。這段時間請遠你離身邊的酒肉朋友，試著享受獨處的時光，一個人到郊外走走，沉澱心情會有更多的動力。







處女座：體貼他人，感情加分

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

新的一週在感情方面會有新的進展，細心的你總能發現他人的需求，在適合的時機關心對方，有助於拉近彼此的關係。工作運勢不佳，內心想抱怨也不能跟同事說，以免被加油添醋，傳出去影響自己的發展。







天秤座：練習拒絕，不當好人

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

受到磁場的干擾，生活上會碰到許多的煩心事，繁忙的工作已經讓你非常疲憊，這時候就別再當爛好人，練習拒絕他人，你才會有喘息的空間，先照顧好自己的身心。財運不足，減少不必要的消費，預留備用金，以備不時之需。









天蠍座：工作壓力，轉換心情

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

新的一週工作運勢欠佳，你跟主管的溝通容易有雞同鴨講的狀況，對方無法理解你的想法，單方面的發表意見只會多說多錯，不如換個心情去做自己開心的事情。財運中上，身邊出現賺錢的機會，請別錯過唷！







射手座：自我保護，交友謹慎

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

本週感情運勢很不穩定，交友廣闊的你，需要特別注意跟異性的距離，當對方希望跟你有進一步發展的時候，記得保護自己，先別急著投入感情，多觀察一下，以免不小心成為第三者，因此受到傷害。







摩羯座：同理他人，預防誤解

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週諸多不順，習慣設定目標的你，因為太重視成敗，忽略周遭人的感受，很容易造成他人誤解。提醒自己多同理他人，幫你與人相處更融洽。財運尚可，選擇熟悉的理財產品，讓你穩定的累積財富。







水瓶座：健康紅燈，別太逞強

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

本週運勢不佳，請注意自己健康，當你感到身體不舒服，很可能是免疫力下降了，這時候，別再逞強忙著工作，找時間請假休息才能回覆正常表現。感情緣分普通，很難有結果，遇到心儀的對象，先收起戀愛腦，當朋友就好。







雙魚座：表現專業，受到關注

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週請打開你對人的敏感度，在職場上，凡事都要親力親為，別管同事說什麼，一定要做好自己的本分。適當地在主管面前展現你的專業，讓對方留下好印象，自然會有更好的發展。財運一般，腳踏實地工作，別想著賺快錢。



生活難免遇到不順心，無論如何都不要低潮太久，吃頓美食讓自己開心一下。

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。