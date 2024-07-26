邁入夏季想輕鬆吃卻又不想下廚、想吃麵但又不想喝熱滾滾的湯？貼心的超人氣印尼神級炒麵「營多麵」將大家最喜愛的經典炒麵口味變成『營多經典印尼炒麵 重量杯』，是每到夏天即沖即食的最佳選擇。重量杯已經在台灣上市五年了！這次為了歡慶五週年，特別推出「營多巨無霸天王杯」直接將杯麵還原放大真的太可愛了加上材質還是保冷袋，不管是夏天出遊、海邊、露營野餐就靠它了，限時限量營多巨無霸天王杯，讓你有吃有拿開心一夏，還不快一起探探營多麵的神奇魅力吧。



好滋味全部集中在營多經典印尼炒麵重量杯裡！

營多麵好吃的秘訣，就是那迷人獨特的南洋異國天然香料，使用澳洲進口麵粉，小麥含量高達60%以上所以麵條口感Q彈、加上依照個人口味隨喜好添加的獨立醬包，熱水沖泡麵體3分鐘，利用杯蓋上指示線把水灑乾，與醬料拌勻後再將紅蔥酥灑上，所有的好滋味全部集中在這一杯，這麼好吃難怪能夠熱銷全球多達一百多個國家！



營多麵Ｑ彈南洋異國風味 隨時隨地都暢吃

下課後想快速補充能量、工作忙碌後飢腸轆轆、半夜想來點消夜，『營多經典印尼炒麵 重量杯』麵條Q彈的口感、獨特的天然香料與南洋風味擄獲你的味蕾，讓每一口都在唇齒間回味。只要3分鐘就能吃到Ｑ彈美味的南洋風，營多麵無時無刻都是你的最佳選擇 。



放大版營多杯麵『營多巨無霸天王杯』 今夏時尚必備選品！

艷陽高照的好天氣最適合呼朋引伴到戶外玩耍，不管是外出野餐或露營，想不畏天氣輕鬆帶上冰水、水果，甚至是自製的冰涼調飲，全都少不了「營多巨無霸天王杯」，可變成野餐冰桶保冷袋，也能當隨身攜帶小包，摩登造型更是打卡的好夥伴。



號外！歡慶五週年「營多巨無霸天王杯」7-11獨家組開賣

說了這麼多，只要在活動期間內到全台7-11，就有機會買到限量的『營多經典印尼炒麵 重量杯』X 6杯 + 保冷袋1個系列組合，佛心營多麵就是要讓營粉們有吃有拿開心一夏。



活動訊息：

◆ 販售時間：7/26~9/3

◆ 促銷售價：$339

◆ 全台7-11獨家限定 （數量有限，售完為止）

