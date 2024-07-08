走到京都街頭一定會遇到一個藝伎圖案的搶眼招牌，這就是當地著名的美妝品牌「よーじや（Yojiya）」的LOGO！其中，最受歡迎的商品就屬和紙製的吸油面紙，材質親膚柔和、包裝設計典雅，廣受好評。這次更將夏季限定的抹茶吸油面紙改為全年販售，並融合京都元素，打造極具京都韻味的設計！給姊妹淘的伴手禮就選這款！

京都在地美妝品牌よーじゃYOJIYA「抹茶吸油面紙」一年四季都買得到

創業已有百年歷史的美妝品牌YOJIYA，早期是舞台妝的幕後推手，現在則致力於成為人們日常生活中廣受喜愛的品牌。於1920年代登場的「吸油面紙」，在從事舞台、電影相關人員及京都花街的女性間獲得好評後，成為店家的主打商品。





YOJIYA的吸油面紙使用了和紙製成，細膩的和紙能溫和地吸收皮膚表層多餘的油脂，在妝前使用能讓妝容更服貼，妝後使用則能讓臉上不泛油，並保留必要油脂去除多餘油光。每到夏天還會推出期間限定的「抹茶吸油面紙」，特別添加了宇治抹茶茶葉，不僅是補妝利器，也是充滿京都特色的絕佳伴手禮選擇！





現在，為了帶給前來京都觀光的旅人們更豐富的回憶，於2024年7月1日起將夏季限定的「抹茶吸油面紙」改為全年販售，且在京都的YOJIYA門市獨家販售，意圖讓人在使用時不斷喚起京都旅遊的美好回憶！





一年四季都在京都限定販售的「抹茶吸油面紙」也同步換上新裝！封面以抹茶的苦澀及深沉的色調為靈感設計，並加上了「京都限定」標誌，成為極具京都代表性的特色伴手禮，送禮自用相宜！







YOJIYA「吸油面紙 抹茶」(よーじや「あぶらとり紙 抹茶」）

販售日期：2024年7月1日起

販售店鋪：よーじや祇園本店、嵯峨野嵐山店、清水産寧坂店、清水店、金閣寺店、大丸京都店、ジェイアール京都伊勢丹店、京都駅烏丸中央口コーナー＆八条口コーナー

内容：1本 20張

售價： 3本 1,500日幣、5本 2,450日幣、10本 4,800日幣