麥當勞鐵粉等了21年！問到最希望麥當勞重新開賣的品項，「搖搖薯條」絕對是粉絲們的願望之一，麥當勞睽違21年又在找回蔡依林做代言人，並且回歸超人氣品項「搖搖薯條」。7/10起搖搖薯條提供2種口味重新開賣，並且只要套餐選大薯，就能可免費升級搖搖薯條，鐵粉手刀搖起來。



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麥當勞超人氣配餐「搖搖薯條」，在7/10-8/6強勢回歸，在紙袋裡倒進薯條，以及「海苔風味」或是「蔥辣風味」搖搖粉二擇一，充分搖晃讓薯條均勻調味，粉絲們終於又能吃到記憶中的療癒風味。在7/10-8/6期間，只要套餐裡的副餐選擇「大薯」，就可以免費升級「搖搖薯條」，也能以69元單點，鐵粉一定要朝聖。







除此之外，麥當勞夏季主推「海派魷魚季」，在7/10-8/20期間，3款海味漢堡同步回歸。其中包含「韓味雙牛魷魚堡」黃金酥脆的魷魚海鮮排搭檔100%雙層純牛肉，靈魂調味就是韓國直送的「不倒翁炭烤肋排醬、泡菜醬」，打造滿滿的韓味。此外還有「日式豬排魷魚堡、韓味魷魚堡」，不管是純海味、還是海陸組合，通通吃起來。





在IG上掀起超高話題的「小麥麥家家酒組」，不只小朋友嗨翻，迷你造型讓大人也想搶玩具玩。其中包含漢堡組、收銀機組、飲料機組、煎爐機組、玉米杯組、服務員配件組共6種款式，7/10起只要在「麥當勞歡樂送」網路訂餐滿399元，就送「小麥麥家家酒組」乙款隨機出貨，讓粉絲再瘋搶「麥當勞玩具」。

麥當勞「海派魷魚祭」系列販售資訊

販售期間：7月10日至8月20日期間限定登場(或售完為止)。

售價：

韓味雙牛魷魚堡：單點124元；經典套餐189元。

韓味魷魚堡：單點 99元；經典套餐164元。

日式豬排魷魚堡：單點124元；經典套餐189元。（7月24日至8月20日限定供應）



麥當勞「搖搖薯條」販售資訊

販售期間：7月10日起限量供應，或售完為止

搖搖薯條：單點69元；購買經典配餐，選大薯則可免費升級搖搖薯條，海苔/蔥辣風味搖搖粉擇一。（此優惠不適用於外送平台）



麥當勞「小麥麥家家酒組」活動資訊

活動期間：7月10日起至8月20日(或送完為止)

活動內容：於「麥當勞歡樂送」網路訂餐滿399元，隨餐隨機附贈「小麥麥家家酒組」乙款（款式恕不指定，送完為止）。



詳細活動規範及供應情形，依 麥當勞 官方公告為準。