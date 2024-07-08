小七布丁霜淇淋，升級回歸了！7-ELEVEN霜淇淋口味不斷更新，每次走進小七都在期待能吃到什麼限定風味。這次7-ELEVEN將超人氣「統一布丁霜淇淋」回歸開賣，並且再推出升級版「布丁焦糖醬」神還原焦糖布丁口味，在7/19起正式登場，布丁控設好鬧鐘準時衝。



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擄獲許多大朋友、小朋友的「統一布丁霜淇淋」，近期已經在全台7-ELEVEN陸續回歸販售，主打療癒奶香、雞蛋香氣，吃起來風味與經典甜點「統一布丁」極度相似，這次一回歸開賣，在多日高溫炎熱的天氣下，真的讓人想要天天吃個一兩支。





特別的是，這次7-ELEVEN為了更加還原「統一布丁」風味，全新推出特製「布丁焦糖醬」，讓粉絲自己淋在「統一布丁霜淇淋」上，用濃郁的焦糖香氣，神還原統一布丁的經典味道。在7/19起只要買兩支霜淇淋，就免費送「布丁焦糖醬」，限量送完為止，在8/20前每週五六日，使用指定支付還有「霜淇淋第二支半價」優惠，一人吃兩支也超爽。







除了統一布丁霜淇淋買兩支、送焦糖醬之外，在7-ELEVEN酷聖石複合店，買3oz大球冰淇淋，也免費送一份「布丁焦糖醬」吃冰超需要。除此之外，7-ELEVEN在7/10起也祭出新飲品「冰碰糖拿鐵」，冰拿鐵基底加入整塊椪糖捏碎，讓人邊融化邊喝，打造最接地氣的風味飲品。此外還有一款「冬瓜檸檬思樂冰」，同樣主打在地台灣味，讓人消暑開喝。





7-ELEVEN 統一布丁霜淇淋

販售時間：即日起開賣，期間限定。

售價：49元/支

優惠活動：

1、於7/19起，買兩支霜淇淋送「布丁焦糖醬」乙份。

2、即日起至8/20前，使用icash 2.0或icash PAY支付享霜淇淋第二件半價。



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。