台中5個必拍網美系甜點！來台中吃燒肉、吃火鍋，也不能漏掉台中甜點店，各個別具特色的專門店甜點，從口感、外觀都很吸引人去打卡、朝聖，窩客島這次給你5間必拍的網美系台中甜點，包括超可愛包餡圓形法國麵包、可頌冰淇淋、爆餡系圓可頌，各種甜點全部都要吃過、拍過。





甜點控、可頌控來台中要吃過「H.YEN 可頌專賣店」，不僅被譽為台中可頌界天花板，人氣可頌冰淇淋外觀也超欠拍，香草冰淇淋尬酥脆可頌，在現在夏天吃最爽；近年新開的「獻 Iminding」則主打紐約爆紅的圓可頌，還擠入滿滿內餡，一口咬下超過癮；另有東京來的「Haritts」甜甜圈、「小皮球」圓滾滾的夾餡法國麵包，超可愛、欠拍甜點通通都要跟上。





網美必拍台中甜點推薦：H.YEN 可頌專賣店

堪稱台中可頌界天花板！主要販賣可頌的「H.YEN」，是甜點控來到台中沙鹿必訪、必拍的夯店，來這一定要點超人氣「可頌冰淇淋」，濃郁香草風味冰淇淋，搭配酥脆可頌超過癮，造型也很適合打卡、拍IG。店內有各種口味可頌，近期還推出蝴蝶結造型的檸檬可頌，超吸睛可愛的可頌都要拍到、吃到。



#H.YEN 可頌專賣店

地址：台中市沙鹿區錦衣街143號

電話：0966-509-326





▲圖片由@water989898授權提供。



網美必拍台中甜點推薦：獻．烘焙 iminding

近年新開幕的「獻．烘焙 iminding」，以超可愛精緻的圓型可頌作為主打，一開幕就吸引許多人前去朝聖、打卡，經典牛角可頌、圓可頌、可朗芙各個餅皮都超酥脆，一咬下去還有滿滿的爆漿內餡，超過癮滋味讓人一秒嗑光，近日更有可頌冰淇淋新登場，在炎熱的夏天吃起來更爽。



#獻．烘焙 iminding

地址：台中市西區五權一街57號

電話：04-2378-3202





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網美必拍台中甜點推薦：Fudge 法奇

主打由藍帶甜點主廚製做的「Fudge 法奇」，除了精美的法式甜點、蛋糕外，也有販賣法式可頌，配上一杯咖啡就是經典法式下午茶，近期新推出紐約圓可頌，總共有4種口味，包含芒果、荔枝玫瑰覆盆子、榛果巧克力，以及不常見的柚香抹茶風味，各種甜點供你選擇，在地人氣甜點店先筆記下來。



#Fudge 法奇

地址：台中市沙鹿區中山路398-1號

電話：04-2663-3396





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網美必拍台中甜點推薦：Haritts

東京超人氣Haritts甜甜圈台中也能吃到！除了經典甜甜圈呈現Q彈又扎實的口感，有些口味還會包入內餡，加上表面灑上的糖粉太涮嘴。每天都會有原味、巧克力、奶油起司、鹹蛋黃等固定口味，另外也有多種限定特殊口味，每個都是每日限量販售的，甜甜圈控來台中先來搶吃一波。



#Haritts

地址：台中市西區中興街128巷6號

電話：04-2301-2469





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網美必拍台中甜點推薦：小皮球麵包甜點 Le Petit Ballon

圓滾滾的包餡法國麵包太可愛！小皮球麵包甜點將一個個圓形法國麵包、小皮球麵包，塞入滿滿的內餡，不管是抹茶紅豆、芋泥、焙茶地瓜，各個口味都超可愛、超欠吃，近期還推出夏季限定芒果乳酪、百香抹茶，可以到官方IG確認目前有販賣的品項，選擇障礙者直接九宮格盒裝買起來，各種可愛小皮球一次收獲。



#小皮球麵包甜點 Le Petit Ballon

地址：台中市西區華美街348巷7號

電話：04-2321-2016





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