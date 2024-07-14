東京頂級甜點品牌YOKU MOKU歡慶在台十三週年，推出全新夏季限定向日葵綜合禮盒。「Cadeau de l’été」意即夏日禮物，此禮盒是與日本花禮品牌Hibiya-Kadan合作推出的限定版。禮盒包含18入和36入兩種規格，每款禮盒都以迷人的向日葵為主題，精緻的包裝和精選的甜點相結合，完美表達夏日的情懷和祝福。



推薦閱讀：松江南京跑咖新開店！伯朗咖啡南京概念店2.0升級版，全新菜單「0酒精威士忌桶陳咖啡、酸種麵包早午餐」要吃到。







向日葵綜合禮盒內含多款特色甜點，如原味雪茄蛋捲、鹽味檸檬脆餅與柑橘巧克力脆餅。特別是鹽味檸檬脆餅，採用來自安第斯山的玫瑰鹽，搭配檸檬的清新酸甜，酥脆的質地令人一試難忘。柑橘巧克力脆餅則融合了橙皮和柑橘果醬，加入含有80%可可的巧克力和新鮮奶油，帶來獨特的苦甜滋味。在而鐵盒更加入了巧克力雪茄蛋捲，讓粉絲更能大飽口福。







向日葵綜合禮盒將於7月15日開始在台販售，即日起接受預訂。此外，YOKU MOKU超人氣抹茶雪茄蛋捲也推出全新包裝的14入裝，選用來自京都老字號專賣店的宇治抹茶，這些茶葉經過長時間低溫儲藏，發展出獨特濃郁的香氣。這款雪茄蛋捲口感酥脆，內餡滑順且回甘，讓每一位粉絲都能感受到夏日午茶時的平靜與幸福。





此外，YOKU MOKU慶祝在台十三週年，推出了一系列優惠活動來回饋粉絲。活動從即日起至7月14日，精選多款產品如經典原味雪茄蛋捲禮盒、巧克力雪茄蛋捲禮盒和抹茶雪茄蛋捲禮盒等，提供87折的特別優惠。此外，凡單筆消費滿13,000元，即可獲贈YOKU MOKU環保袋一只。YOKU MOKU夏季限定向日葵綜合禮盒販售日期：2024/7/15在台開賣，即日起開放預購。售價：18入 820元/盒，36入1880元/盒YOKU MOKU抹茶雪茄蛋捲新包裝售價：14入1350元/盒YOKU MOKU 十三週年慶優惠活動第一波活動期間：即日起至7/14活動內容：1、經典原味雪茄蛋捲系列禮盒、巧克力雪茄蛋捲禮盒，以及抹茶雪茄蛋捲禮盒，同享指定商品單盒87折優惠。2、凡單筆消費滿 $13,000 即贈送YOKU MOKU環保袋 1 只。第二波活動期間：7/15起至8/15活動內容：1、指定商品單盒享87折優惠，凡單筆消費滿 $13,000 即可贈送YOKU MOKU環保袋 1 只。2、2024全新夏季限定向日葵綜合禮盒於週年慶第二波優惠期間隆重上市。詳細活動規範及供應情形，依 YOKU MOKU 官方公告為準。