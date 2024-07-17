統一麵肉燥麵總是大家想吃泡麵時的第一首選，而這個讓人念念不忘的好滋味，來自它獨有的肉燥風味醬包！風靡了數十年到今天依然有眾多粉絲難以抵檔～就是這股無法抗拒的香氣縈繞著味覺，勾起這股總是讓你難以忘懷的味覺記憶！





統一麵 帶你遊世界活動資訊 https://walkr.tw/Z1qxwtrC

統一麵全系列口味～難以忘懷的好味道！

這份家喻戶曉的好味道—肉燥、肉骨茶、鮮蝦、蔥燒牛肉，每一款都直擊粉絲們的心！是不是也曾經到了國外就想要來碗家鄉的味道呢？裡頭的關鍵就是這股撲鼻的肉燥香氣，發想來自台南傳統麵食—最經典的肉燥口味、辛辣濃郁的蔥燒滋味、數種香料調配的肉骨茶風味、鮮美清爽的輕盈鮮蝦，不管你是哪一款的粉絲，都會是你無論何時何地，令你難以忘懷的最佳美食！現在粉絲們也有福啦！只要買指定口味袋裝/碗裝泡麵，就可以拿總價值20萬旅遊金！統一麵就要帶你出國去！





隨著氤氳熱氣散發出的經典肉燥香味，一打開就盈滿整個鼻腔，真的讓人口水直流！忍不住讓人一口接著一口還意猶未盡！最懂吃的老饕們，若是平常口味喜歡較嗆辣帶勁的滋味，那肯定要來一碗統一麵蔥燒牛肉口味！簡單卻令人欲罷不能，每一口味都不想讓你放過！



真心不騙就是要帶你出國！送你20萬旅遊金

愛吃麵的你有福啦！這回統一麵要送你出國去，讓你外出旅行有統一麵的陪伴，到哪都像是在家一樣！只要打開包裝即有機會拿各項大獎，一撕即開獎的快樂就等你來挑戰！本次最大獎「樂遊世界獎」總價值20萬，「暢遊亞洲獎」總價值9萬，除了國外旅遊，統一麵也帶你來趟奢寵staycation ! 健康加碼獎台北時代寓所一晚，同步還有專屬星級SPA卷等多項品牌生活邊週好禮，每一樣不可錯過的精彩！這樣好的獎品，是不是心動了呢？事不宜遲趕緊來一碗吧！





現在想成為十萬幸運得主，快把握「統一麵帶你遊世界活動」超好康活動，在活動期間：2024/07/15(一)開始至 2024/11/30 23:59 為止，只要購買統一麵系列產品，就有機會獲得獎品卡！買越多中獎機會越高～同時本次活動橫跨了暑假與秋季，在最適合出遊的時候，就帶上你最愛的統一麵吧！





統一麵 帶你遊世界活動資訊：



■ 統一麵IG官方帳號：https://www.instagram.com/uninoodle_official/

■ 統一麵活動資訊：https://walkr.tw/Z1qxwtrC

■ 活動品項：統一麵袋麵／碗麵全系列（肉燥、蔥燒牛肉、肉骨茶、鮮蝦）、統一麵小時光麵館、巷口乾麵／拌麵、統一調合米粉

■ 兌換日期：2024/07/15 00：00 ~ 2024/11/30 23：59止

■ 活動辦法：於活動期間前往各通路購買活動品項，開碗、撕袋就有機會獲得獎品卡！