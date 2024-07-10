高粱酒原來還可以這樣喝！金門酒廠為了打進年輕市場、為了讓更多人認識金高，特別在華山打造全新KK Bar金酒吧，以「金酒72變、窖藏光旅」為主題快閃華山兩個月，現場除了可以品嚐多款金門高粱調酒、吃到充滿酒香的大人系高粱霜淇淋外，不同主題的Live演唱會及滿滿金高Style的拍貼機，就是要拉近與年輕人的距離，感受中式白酒迷人的魅力。







這一次這次KK Bar以金門獨有的「坑道」結合「時光」為主題，坑道曾是戰火中保護金門人的歷史見證，如今成為得天獨厚的儲酒寶庫，金門高粱酒的甘醇，正是來自於時光的淬鍊。在KK Bar不僅能透過沉浸式主題策展了解金門酒廠的創建歷程，還能品嚐冠軍系入坑酒單，體驗不同歷史下的金門高粱酒。





並且這一次在KK Bar金酒吧現場，還有參與AI創作設計專屬瓶身，還有機會可以免費品飲一杯由華人調酒教父Aki所創作的Kinmen Fizz金門費茲，融合金門味、台灣味的美食。金門酒廠希望可以透過這次的KK Bar活動，掀起新世代中式白酒文化品酩浪潮，讓文化入酒、當代品酩的精神可以體現於年輕世代的生活之中。







KK Bar金酒吧

期間限定：2024/07/11 (四) - 2024/08/29（四）

營業時間：週一到週日 11:00 - 22:00（免費參觀策展）

AI 互動兌換酒：11:00 - 18:00；調酒供應時間：14:00 - 22:00

酒吧地址：華山文創園區 中5B館（台北市中正區八德路一段1號）

線上訂位連結：https://reurl.cc/9vYzp8



