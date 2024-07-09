以獨特製法打造的蓬鬆泡沫狀蜂蜜品牌「awa蜂蜜」，這次攜手歷史悠久的日式茶屋「京都利休園」共同打造期間限定的「awa蜂蜜極濃宇治抹茶冰淇淋」，於2024年6月27日在awa蜂蜜官方網路商店獨家販售！







awa蜂蜜Ｘ京都利休園！獨家「awa蜂蜜極濃宇治抹茶冰淇淋」今夏必吃

以全新獨特思維及製法誕生的奇蹟純白蜂蜜「awa蜂蜜（awaはちみつ）」，最大特色就在於其質地猶如鮮奶油般的蓬鬆綿密，好似泡沫。awa蜂蜜採用精心挑選的純正匈牙利金合歡蜂蜜，並配以蛋白質，補充蜂蜜中所缺乏的營養素，達到均衡營養。這種蜂蜜具有輕盈如空氣般的輕柔感，口感滑順，入口後蜂蜜的溫和甜味在口中慢慢散開，且不過甜膩。





這次，awa蜂蜜特別與已有400年歷史的老字號茶屋「京都利休園」合作，嚴選京都利休園的頂級宇治抹茶中的珍貴新茶嫩芽，再經由石臼細心研磨，散發出帶有高雅苦澀感與迷人香氣的抹治抹茶。





帶有濃厚深綠的抹茶與awa蜂蜜共譜絕妙的「awa蜂蜜極濃宇治抹茶冰淇淋」，將抹茶的苦澀與蜂蜜溫和的甜味達到完美平衡，且抹茶的深綠與蜂蜜的純白也相得益彰。冰淇淋的上層為純白awa蜂蜜，輕挖一口，下層為濃厚宇治抹茶冰淇淋，推薦將蜂蜜及抹茶冰淇淋一起享用，一次品嚐溫和蜂蜜香甜與抹茶微苦滋味在口中交融的美好體驗。







另外，也可加入冰涼牛奶，調配成特製的抹茶拿鐵，不過甜膩的沁涼滋味一掃夏日暑氣！亦可倒入少許熱牛奶，打造抹茶版的阿芙佳朵。



awa蜂蜜極濃宇治抹茶冰淇淋（awaはちみつ極濃宇治抹茶アイス ）

容量：80mL

價格：4個 3,845日幣(含稅)

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