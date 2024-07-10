位於京都專為女性打造的質感旅宿「CAFETEL 京都三条 for Ladies」，現在推出讓人少女心大爆發的「戀愛主題房」住宿方案，每日僅接待一組客人。快點揪姊妹淘來趟充滿粉紅泡泡的夢幻之旅吧！

粉紅泡泡襲來！女性專屬「戀愛主題房」京都三条CAFETEL每日限量登場

坐落在京都繁華地段的「CAFETEL 京都三条 for Ladies」是一家專為女性設計的住宿設施，融合了簡約旅館與咖啡館的概念。旅宿地點鄰近地鐵三条站，一樓是任何人都可以自由進來享用的咖啡館，二、三樓則是有如住家般舒適的客房，房型多為3人以上的客房，希望能吸引女性旅人與三五好友一同前來，來趟專屬姊妹淘們的小旅行。





在今年夏季推出的住宿方案，以「戀愛」為主題，將房間裝飾得充滿粉嫩的愛心元素。從心形抱枕、地毯，到懸掛許多心形裝飾的窗簾、貼上愛心貼紙的牆壁，還有青澀學生時期常見的愛情傘裝飾，整間客房都散發著濃厚的戀愛氛圍，適合拍照留念或與閨蜜們來場讓人怦然心動的戀愛話題深聊，一起回味戀愛的酸甜苦辣，為京都之旅增添戀愛感滿溢的粉嫩色彩。





戀愛主題房除了讓人少女心爆發的粉嫩室內裝飾外，旅宿還特別精選了一系列與戀愛相關的書籍，為你解答戀愛中的各樣難題，也可享受片刻的閱讀時光沉澱心靈。





此外，還有誠意滿滿的入住特點，絕不能錯過！凡下榻戀愛主題房的旅人，每個人都可以獲得一張充滿回憶的拍立得照片，同時還會提供一套獨家睡衣，可以和姊妹淘們一起穿著同款睡衣，盡情享受專屬閨蜜的聊天時光，以及拍照樂趣。另外，還附贈一樓咖啡館的飲品折扣券，可轉換空間繼續創造屬於姊妹們的美好回憶！







■住宿資訊

住宿方案：戀愛主題房(恋ルーム)

※每日限定1房

方案期間：2024年6月20日起

地點：カフェテル 京都三条 for Ladies ※女性專用

地址：京都府京都市東山区大和大路通三条下る新五軒町173 京阪三条南ビル

住宿費用：8,910日幣起/3名1室

※住宿稅另計。

※住宿費用因人數及天數有所不同。

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