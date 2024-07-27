台中文青咖啡廳加一！以綠色為主色調的「The Bird Coffee」位於台中西屯路上，店面小巧溫馨，大片落地窗上有著醒目的LOGO；老闆一人作業，自2015年踏入咖啡業，跳出來創業最主要原因是想要有能接待朋友的空間，也歡迎新朋友相約來喝咖啡。







「The Bird Coffee」店門前以綠色牆面搭配橘色座椅、數張電影海報，畫面和諧，也是文青來此喝咖啡必拍的打卡點。店內空間小巧，座位數不多，因此四人以上無法接待（除非不介意分開坐）；而「The Bird Coffee」除了供應咖啡、甜點之外，現場還有販售趣味性十足的裝飾小物。







來到「The Bird Coffee」特別推薦冬瓜檸檬咖啡，咖啡香氣之中明顯感受得到冬瓜檸檬清香氣息，沁涼解膩，尤其適合高溫難耐的夏季；此外，甜點控絕對不能錯過青蔥馬卡龍，不像大多數馬卡龍走高甜度路線，而是融合青蔥，鹹鹹甜甜，並有明顯的青蔥味，口感相當獨特。



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The Bird Coffee

冬瓜檸檬咖啡、青蔥馬卡龍

The Bird Coffee店家資訊

地址：台中市西區西屯路一段113號