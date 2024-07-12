炎炎夏季來趟刺激五感的夏日體驗吧！東京日比谷於2024年7月22日至9月1日舉辦期間限定的夏季活動「HIBIYA MID SUMMER 2024」，約1000個色彩繽紛的風車、添加霧氣降溫的「風車花園」登場，同時還集結日本各地夏季特色祭典活動等，在炎熱的夏天裡同享夏季獨有的樂趣！

「HIBIYA MID SUMMER 2024」傳統文化、豐富娛樂元素一次登場

以「日本的夏天」為主題的「HIBIYA MID SUMMER 2024」集結各項充滿沉浸感及適合拍照打卡元素的娛樂設施，讓人們可在炎熱的夏季，感受到「娛樂之街日比谷」特有的涼爽感！





活動會場選在每逢假日都吸引大批民眾前來的日比谷階梯廣場！廣場將設置由1000個風車組成的圓頂狀「風車花園」。其中一部分風車是使用可重複使用的透明文件夾製成的「環保風車」，並於圓頂的入口和內部，設置霧氣裝置，增添涼爽，一掃夏季的悶熱。色彩繽紛的風車花園也是絕佳的拍照打卡點，不妨穿著祭典感十足的浴衣來此拍照留念。







入夜後，點上燈火的風車花園更添夢幻氛圍，與大階梯廣場的燈光相互輝映，為整個空間營造浪漫氣息，在夏夜的微風中，快來感受一下刺激五感的獨特體驗！





此外，還有利用舊透明文件夾製作「原創風車」的工作坊「MID SUMMER KIDS WORKSHOP」，適合帶著孩子們一同來體驗，深入了解日本的傳統文化，同時也能友善環境。





而到了8月即將迎來日本的盂蘭盆節，HIBIYA MID SUMMER 2024將在8月每個周末展開「Hibiya Oh! MATSURI Stage（日比谷OH！祭典舞台）」，集結來自德島的「阿波舞」、沖繩的「Eisa舞」以及北海道的「YOSAKOI索朗祭」，讓你在日比谷就能感受到日本各地夏季祭典的氛圍。



「HIBIYA MID SUMMER 2024」

地點：東京中城日比谷

活動期間：2024年7月22日～9月1日

活動1：「KAZAGURUMA GARDEN（風車花園）」

地點：東京中城日比谷 日比谷階梯廣場

活動期間：2024年7月22日～9月1日

※霧氣裝置：10：00～23：00（預定）

※夜間點燈：17：00～23：00（預定）

活動2：「Hibiya Oh! MATSURI Stage（日比谷OH！祭典舞台）」

地點：東京中城日比谷 日比谷階梯廣場附近

活動期間：2024年8月10日、11日、12日、17日、18日

活動詳情

活動3：「MID SUMMER KIDS WORKSHOP」

活動詳情

