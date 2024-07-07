席捲全台的吉伊卡哇的旋風，這回將登陸九州福岡PARCO！於7月4日在福岡PARCO推出「吉伊卡哇餐廳飲品攤 福岡分店」，眾多療癒飲品 特色菜單，還有獨家吉伊卡哇餐廳周邊商品一次登場！

今夏最萌飲料店「吉伊卡哇餐廳飲料攤 福岡分店」福岡PARCO療癒登場

「吉伊卡哇餐廳(ちいかわレストラン)」為風靡台日的療癒作品《吉伊卡哇》為主題的咖啡廳，設於熱鬧的池袋PARCO，主打各式各樣兼具可愛及美味的菜單，並融入許多劇中經典情節，喚起粉絲滿滿回憶。這次在福岡開設了以這家餐廳的飲料菜單和小吃菜單為主題的飲料攤。





飲品攤於JA全農直營的「MINORI咖啡 福岡PARCO店」舉辦，提供福岡縣產無花果、無籽巨峰葡萄、佐賀縣產溫室蜜柑等食材製成的福岡PARCO限定飲品。另外還有多款「吉伊卡哇餐廳」原創雜貨期間限定展開！





眾多飲料攤飲品中最推薦限定版溫泉風優格飲，分別有吉伊卡哇、小八貓及兔子三個角色可選擇。飲料以福岡縣產的鮮奶為基底，再融合芒果、草莓、藍色柑橘酒等，呈現出角色們在溫泉中仰望清晨天空的情景。

此外，還特別準備了福岡PARCO限定的配料，吉伊卡哇款添加了福岡縣產的無花果、小八貓為無籽葡萄，兔子則是佐賀縣產的溫室蜜柑，為飲品增添豐富美味。





小吃菜單中推薦使用日本產豬肉香腸及馬鈴薯泥捲成的「吉伊卡哇&小八貓的墨西哥捲餅」，重現劇中在三星餐廳的可愛場景。





此外，還有「勞動後想來一杯」的海獺勇者維也納咖啡、滿滿水果的栗子饅頭前輩無酒精西班牙水果酒等，每款飲品皆展現了角色的特色，療癒滿點。且只要點飲料還能獲得咖啡廳原創杯墊，共10款，採隨機贈送，增加驚喜感。







吉伊卡哇餐廳飲料攤 福岡分店（ちいかわレストランドリンクスタンド フクオカ出張所）

最後一定不能錯過的就是吉伊卡哇餐廳的原創商品，不管是穿著服務生制服的可愛玩偶、別針，或是玻璃杯、保鮮盒等餐廚用品，都讓人好想通通帶回家！

日期：即日起～7月28日

營業時間：10：00～22：00（LO21：30）

※營業時間依福岡PARCO的營業時間為準。

會場：福岡PARCO 新館6F みのりカフェ

地址：福岡県福岡市中央区天神2丁目11-1