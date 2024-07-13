經濟部商業發展署即日起至7/14，在北車1樓大廳舉辦「花蓮好物展」，這次展銷花蓮物產活動集結了80組花蓮夜市、商圈和街區的店家，展示並銷售花蓮風味美食與獨特物產，期望可以透過活動提振因0403地震受到影響的花蓮觀光與店家生意，讓更多人了解並支持花蓮。







商業發展署署長蘇文玲表示，這次活動是經濟部與花蓮縣政府攜手合作的成果。花蓮商圈夜市的美食、特色伴手禮、手工藝品及農特產品都被帶到了臺北車站大廳。現場還有消費折扣優惠，吸引民眾體驗花蓮的獨特風味與文化。經濟部已持續投入多項資源協助花蓮振興，除了這次的花蓮好物展，自6月起還與花蓮縣政府共同辦理2024年花蓮購物節，提供超過百項獎品，以支持在地經濟穩定發展。此外，還推出了東大門「好市加倍券」及8月推出的「振興夜市券」，以及規劃中的點狀市集，通過一系列行銷活動推廣花蓮。







花蓮好物展共分為四大展區：「夜市美饌」、「商圈魅力」、「洄瀾好禮」和「農業精選」。在「夜市美饌」區，民眾可以品嚐到道地的原民竹筒飯、無刺白帶魚捲和德國豬腳等美食，以及涼爽的檸檬汁與雪花冰等風味餐飲。「商圈魅力」區展示了花蓮縣餅、新味醬油、曾記麻糬等特色產品。「洄瀾好禮」區有TOP烘焙房鹽烤羅宋、邊邊角角原石文創和讚炭工房竹炭文創等文創商品。而「農業精選」區則有糖夫人脆皮菠蘿蛋黃酥與理想大地渡假飯店招牌蜂巢糕等農特產品。





花蓮好物展

活動期間，除了展售多樣產品，還有花蓮在地的阿勒飛斯文化藝術團開幕表演，以及樂團和街頭藝人的現場演出，讓活動氣氛更加熱鬧。展售期間，店家還推出多項促銷優惠活動，鼓勵民眾揪好友一起來品味花蓮。只要在現場打卡分享活動至FB或IG等社群平台，即可於服務台換取限量品味好物。此外，單筆消費滿100元可集1點，單日累積5點可兌換花蓮好物展50元現金抵用券。同時這次花蓮好物展不僅僅是一場購物活動，更是一個展示花蓮多樣文化和風味的平臺。通過這樣的活動，民眾可以更深入了解花蓮的特色，支持當地經濟。活動也展示了花蓮在地商家和政府共同努力的成果，為花蓮帶來更多的關注和支持。希望大家能夠趁著這個機會，來臺北車站體驗這場豐富多彩的花蓮好物展，感受花蓮的獨特魅力。

活動期間：即日起至7/14

活動地點：台北車站一樓大廳

活動內容：集結了80組花蓮夜市、商圈和街區的店家，展示並銷售花蓮風味美食與獨特物產。

加碼優惠：單筆消費滿100元可集1點，單日累積5點可兌換花蓮好物展50元現金抵用券。

