豐岡戲劇節將於9月6日至9月23日期間盛大登場。今年是豐岡戲劇節的第四屆，主辦單位延續過往的特色，以多元性與國際性為目標，嚴選來自國內外多種語言的作品。這不僅讓表演者與表演團體能擺脫國家、語言的障礙，還為來自各方的旅客、參加者創造了一個輕鬆自在的互動空間。豐岡戲劇節旨在讓觀眾盡情享受戲劇帶來的感官饗宴，體驗豐富多彩的藝術世界。





2024年的豐岡戲劇節，除了由戲劇節總監親自嚴選的「Director's Program」外，最令人期待的莫過於藝穗企劃(Fringe Program)。藝穗企劃提倡自由開放的精神，表演者可以自由參加表演，甚至自由解散，不受正規舞台的限制。這次戲劇節的舉辦範圍橫跨竹野海岸、城崎溫泉、神鍋高原等地，包括近畿地區最古老的劇場永樂館、但東地區傳統的農村舞台、由舊商工會議所改建的江原河畔劇場、豐岡市藝術文化觀光專門職大學內的劇場等多處場地。每個舞台和劇場都有不同的風格，搭配類型豐富的戲劇與音樂劇演出，讓觀眾可以在美麗的大自然或古色古香的傳統舞台前，近距離欣賞精彩的演出，感受藝術的魅力。





豐岡戲劇節最大的亮點之一是與在地企業與組織的合作。這些合作不僅利用戲劇節的力量打造出與眾不同的城市，還進行了多項創新舉措。例如，與當地大學合作進行會場間移動的實驗調查；在戲劇節期間導入地區交流貨幣，這些貨幣可以在加盟店、戲劇節夜市等地方使用，也可用來購買官方周邊。此外，戲劇節期間還將舉辦市集活動，讓觀眾和當地居民有更多互動的機會。這些努力讓來到豐岡市的觀眾和遊客充分領略豐岡市的魅力，創造難得的交流機會。



豐岡市以「小小世界城市」為目標，將觀光視為與世界交流的方式。來自日本各地和世界各國的表演藝術家以及行動不便的表演者在此演出，無論男女老少都能沉浸其中，讓藝術更加平易近人。在夜市等活動中，觀賞戲劇的觀光客還能與表演者互動交流，創造了一個讓在地人和世界各國來訪者都能互相交流的機會和空間。





日本重要文豪志賀直哉曾在城崎溫泉療養時，最喜愛的旅館是三木屋，並在此寫下著名文學作品《在城崎》。想要感受文豪風采的旅客，可以於7月29日入住三木屋，享受一夜限定的文學之夜，聆聽《在城崎》的英語朗讀會。並且可以獲得Kinosaki Must Visit Pass與英文導覽，跟隨導遊開始一趟唯美的城崎文學之旅。此外，近畿地區最古老的劇場永樂館，依然保留著舊時的手動旋轉舞台與升降台。知名歌舞伎演員片岡愛之助也將於11月前往永樂館演出，對日本傳統戲曲有興趣的觀眾絕對不能錯過這個機會。









豐岡戲劇節2024

所在地：兵庫縣豐岡市

交通指南：JR豐岡站出站即達。詳細會場前往方式，可至豐岡站前大開通的「Festival Center」洽詢

票券內容：票券分為「單券」「UZUMAKU ASS」「應援票券」三種。「單券」可根據自己想觀看的表演分別購入。「UZUMAKU ASS」則可以優惠的價格暢遊觀賞。若不只是觀賞，更想支持豐岡戲劇，則可以購買「應援票券」。

日文：https://toyooka-theaterfestival.jp