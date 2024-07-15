八曜和茶出新品，哪次不喝！社群超人氣手搖杯「八曜和茶」主打日系和風茶，讓喜歡喝純茶、奶茶、無咖啡因茶的飲料控都一喝再喝。這次八曜和茶推出新品「浪煎龍片504」，把玉露綠茶增添了「抹茶」茶感風味，讓飲料控、抹茶控通通要喝起來。
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八曜和茶新品「浪煎龍片504」，使用獨家手法「浪煎多段式高低溫瞬差製法」，讓茶葉帶有圓潤、甘甜順口的茶感，在茶中還能喝到像是抹茶的香韻，相當於是「升級版的綠茶」。除了延續八曜和茶一直以來的日式風格之外，同時也讓愛茶香味的飲料控有全新喝法。
此外，八曜也使用本次新品「浪煎龍片504」作為基底茶，加碼推出4款不同升級喝法，其中包含「浪烤厚焙乳504」以及加入鮮奶的「龍片牧場504」可以選擇「茶乳/乳茶」不同比例。此外還有加入燕麥奶的「龍香燕麥奶504」，以及「燕香妃荔504」荔枝和燕麥奶的組合，一開賣就讓粉絲狂刷留言大推薦。
八曜和茶新品 浪煎龍片504系列
上市日期：2024/07/15起
售價：
浪煎龍片504：54元
龍片牧場504：茶乳89元/乳茶99元
浪烤厚焙乳504：89元
龍香燕麥奶504 (燕麥奶)：89元
燕香妃荔504 (燕麥奶)：89元