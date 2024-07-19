玥老師在 Walker 占星提醒你遠離倒霉事！雙子座低調做事遠離小人，天秤座財運不佳預防上當，處女座沉澱心情釋放負面。





牡羊座：忙中出錯，記得檢查

整體運勢. ★★★☆☆

愛情運勢. ★★★★★

金錢運勢. ★★☆☆☆

事業運勢. ★★☆☆☆

急性子的你，在新的一週需要格外注意，很容易因為工作忙碌，發生失誤。不管大小事，只要是你經手，就要多次檢查，以免影響團隊。感情緣分佳，遇到心儀的對象，大膽約對方一起出遊，以增進彼此的關係。







金牛座：踏實工作，獲得成就

整體運勢. ★★★★☆

愛情運勢. ★★☆☆☆

金錢運勢. ★★★☆☆

事業運勢. ★★★★☆

本週運勢中上，腳踏實地的形象讓你受到主管客戶的青睞，在工作方面會有不錯的機會，有時間多主動跟前輩交流，增加不同的專業經驗。避免感情爭吵，兩個人在觀點不同的時候，需要先退一步再做溝通。







雙子座：低調做事，減少小人

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

新的一週請注意，你活躍的個性很容易職場上引人注意，不管是表現出色還是不好，都會被他人議論，這時候保持低調，才能減少小人出招。感情的部分還要多加油，別因為重視朋友而忽略伴侶的感受唷！







巨蟹座：感情口角，放下情緒

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週在感情上容易遇到瓶頸，長期累積的摩擦，加深彼此的間隙，如果又碰上一點意見不合，就會引發衝突。練習緩和自己的情緒，思考對方的付出，互相體諒才能找到平衡點。工作跟財運的運勢一般，充實自己以等待機會。







獅子座：照顧心情，吸引好運

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週，你的運勢跟心情有很大的關聯，工作上會有一些煩人的瑣事，跟同事互動也需要多花耐心，保持穩定的心情，才能處理好這些問題。有時間跟伴侶一起旅遊散心，讓自己好好放鬆一下。財運不錯，先做功課再投資唷！







處女座：轉換負面，調整步調

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

本週運勢不佳，整體發展不符合預期。容易遇到變動，當跟人溝通時，你想表達想法，卻很難得到支持，因此影響心情。先深呼吸緩和不開心，給自己一些空間，調整現在的步調，找一個讓自己寧靜的方法，釋放負面能量。







天秤座：財運不佳，預防上當

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週在金錢方面會有一些倒霉事，千萬別相信自己遇到發財的機會，很可能是詐騙陷阱。不隨便聽信他人，用理智判斷真假，才能守住辛苦錢。感情緣分不錯，有問題跟身邊的伴侶討論，對方可以幫你突破盲點！







天蠍座：逢場作戲，別太認真

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週會有一些異性對你示好，如果是職場上的往來，就需要多注意了，很可能是有目的的逢場作戲，別太認真，以免變成自己單方面的付出。財運不佳，別跟他人有借貸的關係，容易遇到欠錢不還的情況。







射手座：照顧健康，預防生病

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週運勢還不錯，工作上都能完成預設的目標，跟同事相處還算融洽，只不過在健康方面就需要多注意，不拘小節的你，生活忙碌之餘更要照顧自己，均衡飲食跟正常作息，才能提升身體的免疫力。









摩羯座：開拓財源，增加收入

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★★★

事業運勢 ★★★★★

本週有財神庇佑，很適合跟人洽談合作，想要創業或是經營副業的朋友，可以利用這段時間好好規劃，約夥伴們一起討論，有利於達成彼此的共識。感情緣分普通，單身的朋友還請再等等，多觀察有助於找到適合的伴侶。







水瓶座：發揮幽默，工作順心

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週工作運勢佳，如何跟身邊的人維持良好關係，會大大影響你在職場上的發展，適時展現幽默風趣，有助於拉近大家的距離，讓團體運行更順暢。財運中上，透過努力工作跟提升業績，增加獎金。







雙魚座：桃花朵朵，貴人相助

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週桃花運勢旺，天生具有魅力的你，這段期間多參加聚會，聯絡老朋友交流感情，過程中有發展新戀情的機會。工作上雖然會遇到棘手的問題，還好有貴人幫忙，幫你化解危機。財運尚可，適合穩定存錢，先別亂投資。



人生充滿不同的選擇，當決定後，努力向前邁進，就會遇到屬於自己的風景。

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。