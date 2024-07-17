夏天去台南玩先吃冰！暑假來台南不管是想逛奇美博物館、到漁光島看夕陽海景，還是去安平古堡、孔廟來趟古蹟巡禮，來台南玩就要吃美食、小吃，夏天來更要知道台南在地冰店有哪些，這次窩客島便幫你整理7間「銅板價台南冰店」，除了有10元古早味冰棒、30元紅茶冰、整碗湯圓鋪滿滿的50元隱藏冰，更有75元就能吃到的草莓牛奶冰，讓你銅板價就能吃得超過癮。





台南必逛中西區有「阿川粉圓冰」主要販賣古早位剉冰，55元加4種料，還有隱藏版湯圓冰，整碗剉冰上鋪滿紅白小湯圓，不僅只要50元銅板價，更是IG上必拍的台南冰品；來到「石獅下鮮果冰城」一定要吃草莓牛奶冰，還有夏天的芒果牛奶冰，通通75元就能吃到，離孔廟只有3分鐘距離，可以順路過去；另外「台南豆花綠豆王」則有被稱為干貝湯圓的超大圓仔的豆花，一碗35元銅板價吃起來。





台南干貝湯圓豆花35元開吃

部落客 愛比妞 造訪 台南豆花綠豆王 說：

35元超大圓仔豆花 ，最近IG看到好多人分享這家【台南豆花綠豆王】滿滿的湯圓感覺好誘人!而且湯圓大顆，乍看下有點像干貝XD喜歡咀嚼口感的朋友不要錯過，店內還販售多種冰品、甜湯可供選擇。<全文介紹>



#台南豆花綠豆王

地址：台南市北區東豐路613號

電話： 06-274-3815







IG必拍50元隱藏版湯圓冰

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 阿川粉圓冰 說：

端上桌時見到鋪滿滿的紅白小湯圓確實讓人驚喜，這湯圓數量也太多了吧，忍不住拍了好幾張相片，然後一旁經過的路人還是排隊點餐的客人無不投以驚訝眼光看著這碗湯圓冰，確實很吸睛，畢竟這樣滿滿一碗湯圓的冰真的沒見過啊<全文介紹>



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#阿川粉圓冰

地址：台南市中西區康樂市場82號

電話：06-223-9373







台南孔廟附近75元草莓牛奶冰

部落客 筑筑の吃喝玩樂記 造訪 石獅下鮮果冰城 說：

讓我們突發奇想~不然來將草莓冰加湯圓會怎麼樣，整體吃起來多了些許飽足感~草莓煉乳酸酸甜甜非常解渴!<全文介紹>



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#石獅下鮮果冰城

地址：台南市中西區府中街146號

電話：06-228-6747







台南永康超夯30元三色豆花

部落客 筑筑の吃喝玩樂記 造訪 沛林豆花冰店 說：

講老實話前陣子去了其它冰店，

整個都是漲價到不行~而且份量還沒有比較多!!但是台南沛林豆花冰店的價格真的很可以三色豆花一整碗只要30元!菜單上的其他豆花跟冰品也都很便宜~超級佛心😍<全文介紹>



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#沛林豆花冰店

地址：台南市永康區大灣路49號

電話：06-271-0909







台南必吃10元冰棒、30元紅茶冰

部落客 那倆人玩樂人生 造訪 海龍水冰 說：

沒想到海龍水冰紅茶蠻好喝的，微甜的紅茶搭配雪淇冰，喝起來有種的香甜味，後來發現是常見的香蕉清冰的香氣，難怪喝起來清香清香的滋味。<全文介紹>



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#海龍水冰

地址：台南市永康區立興街41號







必比登推薦60元滿料剉冰

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 八寶彬圓仔惠 說：

除了必點的湯圓外，還點了蓮子、芋頭、粉角、杏仁凍等，一碗可以吃到五種配料很不錯<全文介紹>



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#八寶彬圓仔惠

地址：台南市中西區國華街二段99號

電話：06-226-3432







一甲子老字號15元冰棒

部落客 樂天小高&樂天人生 造訪 順泉冰菓室 說：

這店面完全感受不到超過一甲子冰品店，因我完全沒有看到有陳設冰棒供選擇。老舊菜單掛著各種口味冰棒供顧客挑選，冰棒全部均一價每支定價是15元，還有部分冰品供客人額外選擇。<全文介紹>



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#順泉冰菓室

地址：台南市中西區成功路293號

電話：06-225-3952



